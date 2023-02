Ponad 60 beczek z chemikaliami w sercu Puszczy Kozienickiej Iwona Rodziewicz-Ornoch 15.02.2023 15:07 To pierwszy tego rodzaju przypadek w historii nadleśnictwa Kozienice. W centrum puszczy nieznani sprawcy zostawili 66 beczek 20 litrowych z chemikaliami. Nie były ukryte, stały przy drodze.

beczki w Puszczy Kozienickiej (autor: WIOŚ)

- Pobraliśmy już próbki, wyniki mają być w ciągu kilku dni - mówi rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu ochrony Środowiska Artur Brandysiewicz.

- Inspektorzy znaleźli nielegalnie magazynowane odpady. Tymi odpadami było 66 pojemników plastikowych o pojemności 20 litów każdy z nich. Do tych beczek były przytwierdzone etykiety wskazujące na to, że są to substancje chemiczne i z nazw tych substancji można wnioskować, że są to substancje, które mogą być potencjalnie szkodliwe dla środowiska - mówi rzecznik.

Beczki były szczelne. Inspektorzy nie stwierdzili, by jakaś substancja przedostała się do środowiska. Jeśli wyniki potwierdzą, że są to substancje szkodliwe - WIOŚ zawiadomi prokuraturę.

Czytaj też: Ponad 4 tys. „kopciuchów” w Płocku. Władze miasta apelują o wymianę