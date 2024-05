30 milionów złotych do wydania. Rusza Budżet Obywatelski Mazowsza Adam Abramiuk 29.05.2024 14:57 Mieszkańcy mogą już głosować na projekty Budżetu Obywatelskiego Mazowsza na 2025 rok. Dotyczą m.in. zakupu karetek, organizacji warsztatów edukacyjnych, zawodów sportowych czy wydarzeń kulturalnych. Do wydania jest 30 milionów złotych. Głosować można internetowo do 23 czerwca.

30 milionów złotych do wydania. Rusza Budżet Obywatelski Mazowsza (zdjęcie poglądowe) (autor: Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0 PL/Wikimedia Commons)

Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. Do wydania jest rekordowe 30 milionów złotych. Mieszkańcy mogą wybierać wśród 288 projektów - 54 ogólnowojewódzkich i 234 subregionalnych.

– Rekordowa liczba zatwierdzonych projektów wpłynęła z subregionu radomskiego, bo mamy aż 43 propozycje. W regionie warszawskim wschodnim mieszkańcy będą mieć do wyboru 32 projekty, natomiast w podregionie ciechanowskim 31 projektów – mówi Sara Michalska z urzędu marszałkowskiego.

– Mamy bardzo dużo projektów związanych z ochroną zdrowia i projekty inwestycyjne. To są jednak takie dwa obszary, gdzie mieszkańcy województwa widzą potrzebę realizacji takich projektów, bezpieczeństwo właśnie na drogach czy przejścia, chodniki, pasy, kocie oczka, również w zakresie wyświetlaczy prędkości – dodaje Sara Michalska.

Jak oddać głos?

Żeby oddać głos wystarczy wejść na platformę bom.mazovia.pl i kliknąć przycisk „Głosuj online”. Kolejny krok to podanie danych, takich jak: imię, nazwisko, miejscowość, powiat, numer telefonu komórkowego. W głosowaniu można oddać 2 głosy – najpierw wybieramy 1 projekt z puli ogólnowojewódzkiej, następnie z wybranego podregionu. Nie trzeba oddawać dwóch głosów. Do oddania głosu konieczny jest telefon komórkowy, na który zostanie wysłany SMS z kodem weryfikacyjnym. Jeden numer telefonu może posłużyć do głosowania dla maksymalnie trzech osób.

Głosowanie potrwa do 23 czerwca 2024 r., a wyniki zostaną ogłoszone do 4 lipca.

Czytaj też: Inflacja w Polsce w maju. Są najnowsze dane GUS