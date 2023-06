120 mln zł na nowy most. Połączy Mazowsze z Podlasiem Olga Kwaśniewska 27.06.2023 08:36 Są pieniądze na budowę nowego mostu, który połączy Mazowsze z Podlasiem. Chodzi o obiekt między powiatami sokołowskim a siemiatyckim. Ministerstwo Infrastruktury przyznało ponad 120 mln zł dofinansowania na ten cel.

(autor: Ministerstwo Infrastruktury)

120 mln złotych dotacji na budowę mostu łączącego Mazowsze z Podlasiem przekazało Ministerstwo Infrastruktury. To oznacza, że jeszcze w wakacje poznamy wykonawcę inwestycji między powiatami sokołowskim a siemiatyckim. Obiekt będzie miał 440 metrów długości i 13 szerokości. Pozwoli na lepszą integrację regionów i sprawną komunikację.

- Jest to niezwykle istotna inwestycja, która stanowić będzie bodziec pobudzający gospodarkę, a także turystykę. Mam na uwadze tutaj Nadbużański Park Krajobrazowy Natura 2000, dzikość rzek i naturalność rzeki Bug z pięknymi zakolami, wyspami, a przede wszystkim z roślinnością i zwierzyną - mówi wicestarosta powiatu sokołowskiego Ryszard Domański.



Most będzie także dużym ułatwieniem dla rolników.

- Mieszkańcy gminy Perlejewo mają swoje grunty rolne po naszej stronie, czyli po stronie województwa mazowieckiego. Jak się odbywało to? No kiedyś odbywało się na łodziach. Dzisiaj te przeprawy są najbliżej 40 km, a ten transport i uprawa tej ziemi już są ogromnymi kosztami - tłumaczy.



Najpóźniej do końca sierpnia ma zostać rozstrzygnięty przetarg. Most ma być gotowy w 2025 roku. Całkowity koszt inwestycji to około 150 mln zł. Projekt zrealizuje sześć samorządów - województwo mazowieckie, powiat sokołowski, gmina Jabłonna Lacka oraz województwo podlaskie, powiat siemiatycki i gmina Perlejewo.

