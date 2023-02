Kwarantanna w Hi-Fi. Retransmisja koncertu Władysława „Adzika“ Sendeckiego 27.02.2023 19:32 Przypominamy ostatni koncert z cyklu "Kwarantanna w Hi-Fi" przed wakacyjną przerwą. W czwartek o 18:05 w studiu Radia dla Ciebie retransmisja występu "jednego z najpotężniejszych i niezwykle kreatywnych pianistów solowych naszych czasów" - Władysława „Adzika“ Sendeckiego.

„Jak żaden inny współczesny pianista potrafi wydobyć jazzowe brzmienie od bluesa do postmodernistycznej, modalnej eksplozji improwizacji po klasyczne formy, przełamując i tak już sztuczną barierę między muzyką klasyczną a jazzem”.



„Jest dawno zaginionym potomkiem Schumanna, Debussy'ego i Griega, współczesnego mistrza małych form, który przeniósł jazz do rangi „drugiej muzyki klasycznej” w historii muzyki. Także w dłuższych formach muzycznych, takich jak dwudziestominutowa introdukcja, Sendecki okazuje się mistrzem emocji, który budzi przejmującą muzyczną wirtuozerią, harmonią i zmiennymi rytmami. Podobnie jak w adaptacji tradycyjnej polskiej kołysanki, która wcześniej służyła Chopinowi za wzór, także polskiemu emigrantowi i pianiście, z którym można porównywać kompletność Sendeckiego“. Süddeutsche Zeitung



Vladyslav Sendecki wywodzi się z "tradycji europejskiego fortepianu klasycznego z echami amerykańskiego ruchu. Jednak wszystko przesiąknięte jest duchem szeroko pojętej polskości słowiańskiej, można by rzec, Chopinowskiej frazy i prawdziwie poruszającego liryzmu". Marek Romański, magazyn Hi Fi



Realizacja projektu „Kwarantanna w Hi-Fi” stała się możliwa dzięki Panu Markowi Lamertowi, który w czerwcu 2020 roku udostępnił Radiu dla Ciebie profesjonalny instrument koncertowy – fortepian Yamaha CF6. Obecnie do dyspozycji pianistów przekazał Radiu dla Ciebie fortepian koncertowy SHIGERU KAWAI. Koncerty prowadzi prezes RDC – Tadeusz Deszkiewicz.



Wszystkie koncerty w ramach cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi” transmitowane są na antenie Radia dla Ciebie, a także na naszej stronie rdc.pl, na kanale RDC w serwisie YouTube, na profilu na Facebooku oraz w aplikacji mobilnej.

Sponsorem cyklu koncertów „Kwarantanna w Hi-Fi” jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.