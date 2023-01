Zostań wolontariuszem POLIN. Muzeum rusza z akcją Żonkile Cyryl Skiba 11.01.2023 10:42 Trwa nabór na wolontariuszy Muzeum POLIN szuka wolontariuszy do tegorocznej akcji Żonkile. 11. edycja organizowana będzie 19 kwietnia - w dniu 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Wolontariusze na ulicach stolicy będą rozdawać papierowe żonkile i przypominać tragiczną historię tamtych walk.

Zostań wolontariuszem POLIN (autor: POLIN/K. Rokicki)

Kto może zostać wolontariuszem? O tym kierowniczka akcji, Zofia Bojańczyk z muzeum POLIN.

- Zapraszamy osoby, które mają nie mniej niż 14 lat. Są dobrze zorganizowane i potrafią pracować z ludźmi, to bardzo ważne. Ważne jest też to, że niewielka wiedza o powstaniu w getcie na etapie wysyłania zgłoszenia nie jest przeszkodą, bo w ramach przygotowań do akcji "Żonkile" nasi wolontariusze mają zagwarantowane przez Muzeum POLIN szkolenia, które są takim czasem na uzupełnienie wiedzy i poszerzenie jej - zaznacza koordynatorka akcji.

Rozdanych zostanie 450 tysięcy kwiatów. Tegoroczna jubileuszowa akcja będzie miała motyw przewodni.

- Motywem przewodnim tegorocznej akcji są cywile będący w getcie warszawskim podczas powstania. Chcemy w ten sposób pokazać, że ich opór był tak samo ważny jak tych, którzy walczyli z bronią w ręku - dodaje.

Nabór trwa do 13 lutego - szczegóły i formularz na stronie polin.pl. W 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim akcja odbędzie się również w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku i Lublinie.

