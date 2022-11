„Z Kiepurą przy kawie”. Od jutra nowy program specjalny w RDC RDC 27.11.2022 10:24 Opowieść o Kiepurze – Artyście, ale też Kiepurze – Człowieku, Patriocie i Wielkim Idolu Publiczności. Od jutra ruszamy z nowym programem specjalnym w Radiu dla Ciebie. Kinga Michalska rozmawiała będzie z Iwoną Wujastyk, Dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. Każde spotkanie to opowieść o innym obliczu artysty. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:30!

Jan Kiepura (autor: Ben van Meerendonk/flickr)

Jubileusz 120. urodzin Jana Kiepury stał się inspiracją do przybliżenia niesamowitych historii z jego nietuzinkowego życia. Te zaledwie 64 lata jego życia byłyby doskonałym scenariuszem na długi wielowątkowy film fabularny, albo wieloodcinkowy serial. Kiepura z resztą pracował już koncepcyjnie nad filmem biograficznym o sobie, wydawało się jednak, że ma jeszcze mnóstwo czasu by nagrania rozpocząć. Nagły atak serca przerwał plany. Jan „osierocił” nie tylko najbliższych, ale tysiące zakochanych w nim fanów. Na ukojenie tęsknoty zostawił po sobie nagrania, filmy, fotografie i wspomnienia.

Każde spotkanie to opowieść o innym obliczu Kiepury, o innym aspekcie jego życia zarówno artystycznego jak i prywatnego. Jego wielkich miłościach – muzyce, żonie, publiczności i Polsce. Drodze jaką przebył mentalnie i artystycznie od małego miasteczka – Sosnowca do wielkiej sceny w mediolańskiej La Scali, ale też życiu w drodze, bowiem występowała i mieszkał w wielu krajach świata.

Słuchacze dowiedzą się jak wiara we własne marzenia, ciężka praca, determinacja przy odrobinie szczęścia i życzliwości osób obok siebie doprowadzić może do osiągnięcia wszystkiego, co wydawać by się mogło nieosiągalne. Jak syn piekarza z Sosnowca stał się najbardziej rozpoznawalnym tenorem świata swoich czasów.

Z Iwoną Wujastyk, Dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury rozmawiała będzie Kinga Michalska

28.11.2022 r. - Kiepura – od Sosnowca do La Scali

To pierwsze spotkanie z naszym jubilatem. Podczas tego odcina, słuchacze poznają Jego drogę do realizacji marzeń artystycznych. Jak to się stało, że syn piekarza zaczął śpiewać, choć zgodnie z wolą ojca rozpoczął studnia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Kto pierwszy uwierzył jego muzyczne możliwości? Jak jego tupet torował mu drogę, by następnie talent mógł obronić obecność na największych scenach operowych świata u boku wybitnych artystów. Które role otwierały mu drzwi do kariery i które niosły go dalej. Przemierzymy z Kiepurą tę artystyczną podróż akcentując jego obecność w wielu zakątkach świata.

29.11.2022 r. - Kiepura na wielkim ekranie

Choć Jan Kiepura osiągnął niebywały sukces na klasycznej scenie operowej całego świata to szerokiej publiczności, nawet kolejnych pokoleń, znanay jest także z fantastycznych kreacji filmowych. Lata rozkwitu artystycznej kariery Kiepury zbiegły się z rozwojem filmu dźwiękowego, w którym Jan odkrył niezagospodarowaną nisze dla siebie. Przemysł filmowy go pokochał. Grał głównie rozśpiewanych amantów towarzysząc przy tym wielkim gwiazdom tego okresu. Do dziś zachowały się nagrania z jego udziałem. Co ciekawe w tamtym okresie nagrywało się filmy w kilku wersjach językowych, nie tak jak dziś stosując tłumaczenie odczytywane przez lektora lub stosując dubbing przygotowany już w post-produkcji. Kiepura wielokrotnie występował wiec we wszystkich wersjach językowych danego filmu, co ciekawe często w towarzystwie innej aktorki – grającej daną postać w innej wersji językowej. Sam znał kilka języków więc nie było potrzeby angażowania dublerów. Istnieje także film, w którym Jan Kiepura gra dwie postacie, których charaktery i losy jakby odpowiadają wielu watkom z jego własnego życia. To bardzo ciekawe i zaskakujące dla współczesnego widza, który zadaje często pytanie czy w latach 30-tych było to technicznie możliwe. Słuchacze radia dowiedzą się także w jakim filmie i kiedy Kiepura debiutował…. bo nie wszystkie źródła podają pełną wiedzę w tym zakresie.

30.11.2022 - Kobiety w życiu Kiepury

„Brunetki, blondynki” to jeden z najbardziej rozpoznawalnych przebojów wylansowanych przez Jana Kiepurę w 1935 r. W pewien sposób obrazuje on rolę kobiet w jego życiu i odwrotnie miejsce Kiepury w życiu, a może nawet sercach wielu Kobiet. Był czarującym amantem, o którym marzyły nie tylko fanki ale także utalentowane artystki czy majętne panny na wydaniu. Kiepura miał świadomość swojego czaru, uroku osobistego, klasy i otwartości dlatego nie narzekała na zainteresowanie Pań. Niejednokrotnie to wspaniałe artystki były dobrym duchem rozwoju jego kariery. Przez wiele lat był kawalerem skutecznie opornym na zmianę stanu cywilnego. Sam mawiał, że ta która zdecyduje się zostać jego żoną będzie bardzo odważna. Zdarzały się też sytuacje komiczne. Czasem media donosiły o rzekomym narzeczeństwie czy romansie… choćby z Połą Negri lub bogatą węgierką. Strzała amora jednak w odpowiednim czasie dosięgnie nawet najbardziej zatwardziałego amanta. W przypadku Jana stało się tak na planie filmu „Dla Ciebie śpiewam” gdzie poznał swoją przyszła żonę Martę Eggerth. Byli małżeństwem aż do jego śmierci. Wierny, oddany i do końca zakochany w tej jedynej.

01.12.2022 r. - Kiepura jakiego nie znacie ze sceny

Podczas tego spotkania poznany Kiepurę prywatnie – jako charakternego brata. Czułego męża i ojca. Wielkiego Patriotę. Obalimy mity i plotki, choćby o tym, że konkurował ze swoim bratem i niby płacił mu za to żeby ten nie występował publicznie nie odbierając mu całego splendoru. O tym, że znalazł się kiedyś przed sądem na ławie oskarżonych: z jakiego powodu, z kim i jak to się skończyło. O jego dzieciach urodzony daleko od ojczyzny. O jego zdrowotnej przypadłości i autorskim sposobie na radzenie sobie z nią. O Kiepurze jako uczniu i nauczycielu, żołnierzu i Patriocie. O tym, że niejednokrotnie chciał swoje życie poświecić dla kraju. I jego wielkim zaangażowaniu w zachowanie ciężko odzyskanej niepodległości i wsparcie polskiej armii i odbudowanie kraju.

02.12.2022 r. - Światowy idol swoich czasów

Mówi się, że Jan Kiepura potrafił wykorzystać swój czas i każdą swoją szansę. Choć nie zawsze krytycy myśleli o jego poczynaniach tak samo. Kiepura – tenor wszechczasów – „drugi Caruso”, według wielu opinii nie powinien sięgać po nic poniżej największych scen i najtrudniejszych partii operowych. A ten pojawiała się w filmie, operetkach, koncertował z lżejszym repertuarem na największych arenach koncertowych. Śpiewał na dachach samochodów, z balkonu, z okna pociągu na płycie lotniska. Wszędzie tam, gdzie domagał się tego tłum fanów. Reklamował wiele produktów, czekoladę a także kawę. Jego fotografie znajdowały się wśród fotografii wielu artystów teatru i kina w albumach kolekcjonerskich. Był też lubianym obiektem żartów rysunkowych wziętych plastyków. Sam wydawał płyty z nagraniami swoimi i żony, a także wyprodukował operetkę „Wesoła wdówka”, z którą objechał pół świata – obsadzając w rolach głównych siebie i żonę. Spełnił swoje marzenie – nie tylko śpiewaniu, ale o sławie i pieniądzach. Zachwyt i uwielbienie publiczności był mu potrzebne do życia jak powietrze, a pieniądze, których zarabiał mnóstwo inwestował trafnie, ale też hojnie przeznaczał na wsparcie innych.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.



