Kto zostanie Warszawianką Roku 2024? Dziś ostatni dzień zgłoszeń RDC 17.07.2024 07:19 Dzisiaj jest ostatni dzień, w którym można zgłaszać kandydatki do tytułu Warszawianki Roku 2024. Wyróżniona zostanie kobieta, która swoją działalnością społeczną lub zawodową w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju i promowania Warszawy. W tym roku wyróżnienie otrzyma także Warszawianka Młodego Pokolenia.

Kto zostanie Warszawianką Roku 2024? (autor: UM Warszawa/E.Lach)

Do tytułu Warszawianki Roku można zgłaszać kandydatki tylko do środy 17 lipca. To jednak nie jedyne przyznawane w tegorocznym konkursie wyróżnienie.

Po raz pierwszy zostanie przyznane specjalne wyróżnienie – Warszawianka Młodego Pokolenia. Mieszkańcy mają okazję docenić młode kobiety, które odważnie zmieniają rzeczywistość, angażują się w działania społeczne i dają wyraz swojej kreatywności. Ich inspirująca postawa zasługuje na uhonorowanie.

– Warszawa jest pełna niezwykłych kobiet, które swoją determinacją, siłą i odwagą inspirują innych każdego dnia. To one budują lepszy świat, stawiając czoła przeciwnościom losu i niosąc pomoc potrzebującym – mówił prezydent miasta Rafał Trzaskowski. – W tym roku przyznamy nagrodę w nowej kategorii – Warszawianka Młodego Pokolenia. Zachęcam warszawianki i warszawiaków do udziału w tym plebiscycie. Bądźmy dumni z naszych bohaterek! – dodał prezydent.

Jak zgłosić swoją kandydatkę?

Kandydatki do tytułów Warszawianka Roku 2024 i Warszawianka Młodego Pokolenia można zgłaszać poprzez stronę internetową warszawiankaroku.um.warszawa.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej – wypełniony i wydrukowany formularz trzeba wysłać na adres Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy (ul. Senatorska 36, 00-095 Warszawa, z dopiskiem „Warszawianka Roku”).

Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 lipca 2024 r., a wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone w listopadzie 2024 r.

W latach poprzednich laureatkami plebiscytu zostały: Irena Sendlerowa, Anna Ojer, Nicole Sochacki-Wójcicka, Krystyna Janda, Wanda Traczyk-Stawska, Małgorzata Szumowska i Katarzyna Kasia.

