„To ponadczasowa twórczość”. Wystawa Jerzego Nowosielskiego na Zamku Królewskim Cyryl Skiba 11.12.2023 12:53 Uniwersalna, ponadczasowa twórczość — tak o malarstwie Jerzego Nowosielskiego mówiła w Poranku RDC, Monika Przypkowska. Kuratorka nowej wystawy na Zamku Królewskim zachęcała do odwiedzenia ekspozycji „Sztuka widzenia. Nowosielski i inni”. Na wystawie pokazywane są też dzieła Fangora, Kantora, Hasiora czy Jaremy.

Monika Przypkowska – historyczka sztuki, edukatorka w Zamku Królewskim w Warszawie, kuratorka wystawy oraz Monika Baranowska – redaktor w zamkowym wydawnictwie Arx Regia (autor: RDC)

Na Zamku Królewskim w Warszawie dostępna jest nowa wystawa o nazwie „Sztuka widzenia. Nowosielski i inni”. Na ekspozycji można zobaczyć również dzieła Fangora, Kantora, Hasiora czy Jaremy.

Kuratorka wystawy Monika Przypkowska podkreśliła na antenie Radia dla Ciebie, że sztuka Jerzego Nowosielskiego jest na tyle uniwersalna, że porusza narracje, które nieustanie są bliskie społeczeństwu.

— Naszym zamysłem było pokazanie twórczości profesora, jego myślenia o sztuce, a myślenie o sztuce to jest myślenie o życiu, o przemijaniu, o przyjemnościach, ale i o eschatologicznych sprawach związanych z żywotem ludzkim. Pokazanie go na tle, nie tyle w kontrze, co w dialogu z twórczością artystów najbliższych mu środowiskowo, ale także pokazanie go w dialogu z twórczością artystów nieco późniejszych, żeby pokazać, że jego sztuka jest uniwersalna, że poruszał narracje, które są cały czas bliskie nam wszystkim — oznajmiła Przypkowska.

Wystawa dzieli się na cztery kręgi narracyjne, które można wyodrębnić w twórczości artysty, są to: surrealizm, cielesność, eschatologia oraz abstrakcja. W ramach każdego z nich wybrane obrazy i rysunki Nowosielskiego, cytaty z jego wypowiedzi, a także zachowane materiały filmowe stanowią rodzaj istotnego kontekstu czy wręcz klucza interpretacyjnego do zaprezentowanych prac innych twórców podejmujących podobne wątki. Wśród nich figurują: Wojciech Fangor, Stefan Gierowski, Władysław Hasior, Maria Jarema, Jadwiga Sawicka, Teresa Pągowska i inni. Celem wystawy jest więc przede wszystkim ukazanie dzieł we wzajemnym dialogu.

Kończący się rok, wpisuje się w obchody setnej rocznicy urodzin Jerzego Nowosielskiego. Wystawa na Zamku będzie dostępna dla zwiedzających do 3 marca.

