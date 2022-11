W Warszawie gala II edycji Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego RDC 22.11.2022 12:31 Wyróżnienie, którego pomysłodawcą jest Instytut Pileckiego, otrzymają autorzy książek naukowych i reporterskich, opowiadających o polskich doświadczeniach wynikających z dwóch totalitaryzmów.

Gala II edycji Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego (autor: plakat organizatora)

Przyznana zostanie także nagroda specjalna dla książki poruszającej temat trwającej od 2014 roku agresji Rosji na Ukrainę lub trwających od 2020 roku protestów na Białorusi po sfałszowanych wyborach prezydenckich.

- Nie mogliśmy zlekceważyć tego, co dzieje się na Wschodzie - powiedział Tomasz Stefanek, pełnomocnik dyrektora Instytutu Pileckiego do spraw programowych.

Partnerem Nagrody jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Autorzy najlepszych książek w każdej z kategorii otrzymają nagrodę w wysokości 40 tysięcy złotych oraz okolicznościową statuetkę. Kapituła może ponadto wyróżnić w każdej z kategorii dwie książki, których autorzy otrzymają nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych.

W gronie nominowanych znalazły się m. in. publikacje "Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce" Anny Wylegały, "Surviving Katyń - Stalin's Polish Massacre and the Search for Truth" Jane Rogoyskiej czy "Apartament w hotelu wojna. Reportaż z Donbasu" Tomáša Forró.

