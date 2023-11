„To w tym momencie najważniejszy festiwal na świecie”. EUFONIE piąty raz w Warszawie. Cyryl Skiba 09.11.2023 13:38 To w tym momencie najważniejszy festiwal na świecie - mówił w „Poranku RDC” o zbliżających się „Eufoniach” dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Prof. Rafał Wiśniewski opowiadał na naszej antenie o piątej odsłonie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej. Motywem przewodnim będą tradycje ludowe.

V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE odbędzie się w Warszawie w dniach 17 - 25 listopada. O wydarzeniu mówił na naszej antenie prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

- To jest święto muzyki, święto regionu. Prezentując szkoły narodowe, ale pokazując to, że Europa środkowo-wschodnia ma dużo do zaoferowania. Tych 700 artystów, którzy przyjeżdżają do Polski na nasze zaproszenie, to przyjeżdżają naprawdę najwybitniejsi artyści i to bym powiedział, nawet zaryzykował takie stwierdzenie, że to jest w tym czasie najważniejszy festiwal na świecie - wskazał.

W ciągu dziewięciu dni zaplanowano 14 wydarzeń. Do Warszawy przyjedzie 700 artystów z 15 państw. W Warszawie spotkają się znakomite orkiestry, pochodzące z: Anglii, Czech, Słowenii, Słowacji, Ukrainy. Koncerty z ich udziałem poprowadzą dyrygenckie sławy, wystąpią też znakomici soliści.

- Repertuar jest naprawdę bardzo mocno zróżnicowany. „Jutrznia” Krzysztofa Pendereckiego, o której pamiętamy i zamykamy festiwal, BBC Orkiestra, która rozpoczyna tej festiwal, potańcówka, do której Państwa bardzo serdecznie zapraszam, zespół Pieśni i Tańca Olza oraz Kapela Lipka przygotowały coś magicznego i bym powiedział właśnie coś, co jest tematem tegorocznego festiwalu, czyli muzyka ludowa. Michał Barański, którego kochamy, jego twórczość jazz, ale w takim wydaniu bardzo nowoczesnym, które może zachwycić - mówił prof. Wiśniewski.





V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE od 17 listopada do 25 listopada. Pełen program na eufonie.pl.

