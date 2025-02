Dyrektorka Teatru Studio przed premierą „Ekspedycji: Burza”: wspierajmy debiuty reżyserskie Cyryl Skiba 20.02.2025 19:06 Wspierajmy debiuty reżyserskie — apelowała w Polskim Radiu RDC Natalia Korczakowska. Dyrektorka Teatru Studio zaprosiła w audycji „W rytmie kultury” na premierę spektaklu „Ekspedycja: Burza” w reżyserii Alexandra Dulaka i oznajmiła, że współpraca z tym młodym reżyserem była ryzykiem, które się opłaciło.

Natalia Korczakowska (autor: rdc)

Zbliża się pierwsza premiera tego sezonu w Teatrze Studio. Na spektakl „Ekspedycja: Burza” w reżyserii Alexandra Dulaka zaprosiła w Polskim Radiu RDC Natalia Korczakowska.

Dyrektorka Teatru Studio podkreśliła w rozmowie z Beatą Jewiarz, jak ważne jest wspieranie debiutów reżyserskich.

Korczakowska była gościem audycji „W rytmie kultury”. Dyrektorka Teatru Studio zaznaczyła, że współpraca z tym młodym reżyserem była ryzykiem, które teatrowi się opłaciło.

— Polecam wspólną medytację i takie wsparcie mentalne tego niezwykle zdolnego chłopaka. Jest to połączenie „Dzienników z polarnych podróży” z „Burzą” Szekspira, co jest jakąś metaforą nas. Jeśli spojrzę na globalną scenę polityczną, mam po prostu stan schizofrenii liderów różnej maści i tego poczucia wyścigów o nie wiadomo co dokładnie — powiedziała.

Jak zapowiadają twórcy „Ekspedycja: Burza” to przedstawienie o grupie czterech polarników oraz ich inuickiego przewodnika, którzy w trakcie ekspedycji na biegun północny wmarzają w lody. Żeby przeżyć i nie umrzeć z nudów, postanawiają na pokładzie statku założyć amatorski teatr i wystawić „Burzę” Szekspira. Każdy z bohaterów ucieka przed czymś lub goni za czymś. Zmierza w kierunku bieguna, aby zdobyć jakiś rodzaj pustki.

Spektakl jest próbą odpowiedzi na pytanie, co zrobić, gdy trzeba odpuścić. Kiedy upragniony sukces nie jest w zasięgu naszej ręki, albo koszt jego osiągnięcia jest tak potworny, że nie warto go zapłacić.

Reżyseria, scenariusz i adaptacja — Alexander Dulak. Scenografię i kostiumy zaprojektował Krystian Szymczak. Muzyka — Wojtek Kiwer. Za reżyserię światła odpowiada Krystian Szymczak. Konsultacje choreograficzne — Patrycja Grzywińska.

Występują: Daniel Dobosz, Anthony Jupiter, Hiroaki Murakami, Paweł Smagała i Krzysztof Strużycki.

Premiera odbędzie się 22 lutego o godz. 19 na Scenie Malarnia Studio teatrgalerii w Warszawie. Kolejne przedstawienia — 23 lutego, 3 i 8 marca.

Spektakl w formule „work in progress” zdobył statuetkę Nowego Yoricka na 28. Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku.

