„Witkacja. Wodewil na krawędzi”. M. Wągrocka o przygotowaniach do premiery w Teatrze Rampa

Podróż w czasie do międzywojennej Warszawy, upajającej się wolnością, kabaretami i wodewilami, które brutalnie przerywa wybuch wojny. „Witkacja. Wodewil na krawędzi” to najnowsza propozycja stołecznego Teatru Rampa. Premiera 23 maja. O przygotowaniach do niej opowiadała Masza Wągrocka, która zagra postać Ireny Solskiej.