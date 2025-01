Święto miłośników wszystkich kolorów tanga w Warszawie. „Tę muzykę mamy nad Wisłą we krwi”

Z okazji dziesięciolecia istnienia zespołu Tango Attack w najbliższą sobotę w Warszawie odbędzie się wielkie święto miłośników tanga. Podczas wydarzenia „The best of tango” scenie zobaczyć będzie można aż kilkanaścioro gości specjalnych. Pianista i członek zespołu Tango Attack Hadrian Tabęcki podkreślał na antenie Polskiego Radia RDC, że tango mamy nad Wisłą we krwi.