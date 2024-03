Światowy Dzień Poezji. Wiersze Patronów Roku 2024 i słuchowisko na antenie RDC RDC 19.03.2024 20:26 Światowy Dzień Poezji w Radiu dla Ciebie. W czwartek 21 marca na naszej antenie usłyszą Państwo wiersze Patronów Roku 2024. Dzieła Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta czy Kazimierza Wierzyńskiego będą czytać aktorzy Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana. Z tej okazji również emisja słuchowiska „Z radości skakałem jak szczupak” na kanwie książki Adama Zagajewskiego pt. „Najwyższy człowiek świata” w reżyserii Dyrektor Literackiej RDC Aleksandry Głogowskiej.

Słuchowisko „Z radości skakałem jak szczupak” (autor: RDC)

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Poezji. Z tej okazji na antenie Radia dla Ciebie usłyszą Państwo wiersze Patronów Roku 2024. W każdej godzinie dzieła Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta czy Kazimierza Wierzyńskiego będą czytać aktorzy Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana. Wyjątkowe interpretacje Doroty Landowskiej, Szymona Kuśmidera, Krystiana Modzelewskiego, Ewy Domańskiej czy Katarzyny Strączek będą nam towarzyszyły przez cały dzień. Muzykę do wierszy skomponował Marcin Nierubiec

21 marca 2021 roku, 3 lata temu, w Światowy Dzień Poezji umarł Adam Zagajewski - tłumaczony na wiele języków, jeden z najwybitniejszych współczesnych poetów. Prozaik, eseista, krytyk, tłumacz, laureat wielu prestiżowych nagród literackich. O godz.19:00 na antenie RDC usłyszą Państwo słuchowisko „Z radości skakałem jak szczupak” - rzecz o wyjątkowej przyjaźni dwóch wybitnych Polaków: Adama Zagajewskiego i Józefa Czapskiego. W słuchowisku wystąpili Adam Woronowicz i Stanisław Brudny. Muzykę skomponował Włodek Pawlik

Adam Zagajewski pisząc książkę „Najwyższy człowiek świata”, już po śmierci malarza, chciał naszkicować sylwetkę Józefa Czapskiego – pisarza, przyjaciela, czytelnika i świadka okrucieństw XX wieku, autora ważnej i wstrząsającej książki „Na nieludzkiej ziemi”. Publikacja składa się z siedmiu esejów wybitnego poety, które poświęcił Czapskiemu. Pracę nad książką przerwała śmierć Adama Zagajewskiego. Wydawca postanowił powierzyć redakcję tomu Andrzejowi Franaszkowi. Redaktor poszerzył zakres tomu o wywiady Zagajewskiego o i z Czapskim, korespondencję obu artystów oraz wiersze Zagajewskiego poświęcone Czapskiemu.

- To historia niezwykłej przyjaźni - mówi reżyserka słuchowiska, dyrektorka literacka Radia dla Ciebie Aleksandra Głogowska. - Przyjaźni i oddaniu, które zdarzają się bardzo rzadko. A nie wiem, czy zdarza się między ludźmi, których dzieli pół wieku. Moje słuchowisko to kompilacja wypowiedzi Józefa Czapskiego, esejów Adama Zagajewskiego i fragmentów listów, które tych dwoje ludzi wymieniało przez 10 lat swojej znajomości, a potem bardzo bliskiej przyjaźni - tłumaczy.



- Okazją dla stworzenia słuchowiska jest przypadająca 30. rocznica śmierci Józefa Czapskiego - podkreśla Głogowska. - Polskiego arystokraty, emigranta, malarza, wybitnego eseisty i świadka historii, który po II wojnie światowej na polecenie gen. Andersa jeździł do Rosji sowieckiej i szukał polskich generałów, którzy - jak sam mówił - nie umarli w Katyniu, bo nie było jednego Katynia. Były Katynie. On szukał polskich oficerów i do końca nie wierzył, że zostali zamordowani - wyjaśnia.

W słuchowisku w rolę Józefa Czapskiego wcielił się Stanisław Brudny, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, który za swoje kreacje w Teatrze Polskiego Radia w 2009 roku otrzymał nagrodę specjalną Splendor Splendorów. Partneruje mu, jako Adam Zagajewski, wybitny aktor Adam Woronowicz, który we właściwy sobie, pełen wrażliwości, sposób przeprowadza i zaprasza nas do świata Józefa Czapskiego.

- Wszystko w znakomitej obsadzie - podkreśla reżyserka. - Rolę Józefa Czapskiego w słuchowisku gra pan Stanisław Brudny, wyjątkowy polski aktor, mistrz polskiego dubbingu, który tak naprawdę jest Józefem Czapskim, jest jego równolatkiem. To było dla mnie wielkie wyzwanie i zaszczyt, żeby pan Stanisław zgodził się przyjąć tę rolę. Co więcej, pan Stanisław znał Józefa Czapskiego i tak naprawdę Stanisław Brudny w tym słuchowisku jest Józefem Czapskim - mówi.

Muzykę do słuchowiska skomponował Włodek Pawlik - pianista i kompozytor, mistrz muzycznego collage’u, laureat nagrody Grammy 2014 za płytę „Night In Calisia”, która jest pierwszą i jedyną w historii nagrodą Grammy dla polskiego jazzu.

- Dopełnieniem słuchowiska jest muzyka Włodka Pawlika, muzyka znanego na całym świecie i jedynego Polaka, który otrzymał nagrodę Grammy. Zapraszam Państwa do świata wyjątkowej wrażliwości - dodaje Głogowska.

– Reżyserka Aleksandra Głogowska, zafascynowana wyjątkową relacją Czapskiego i Zagajewskiego, stworzyła własny, wartki scenariusz pokazujący jak twórcza i głęboka może być przyjaźń dwóch wielkich Artystów o całkowicie odmiennych korzeniach i życiorysach. Pokazała, że twórcza wrażliwość może stać się ziarnem prawdziwej i szczerej bliskości. Zagajewski opisał ją już po odejściu Czapskiego, co świadczy o sile ich emocjonalnej więzi, która trwała do śmierci poety. Gorąco zachęcam do wnikliwego odbioru słuchowiska, które jest – przynajmniej dla mnie, wielką inspiracją i wzruszającym, pięknym przeżyciem – mówi prezes zarządu Polskiego Radia RDC Tadeusz Deszkiewicz.

„Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

