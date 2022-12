Słuchowisko o Agnieszce Duczmal w RDC. Premiera w poniedziałek! RDC 16.12.2022 17:20 „Partytura na leśne skrzypce. Wszystkie instrumenty Agnieszki Duczmal” to kolejne słuchowisko w naszym muzycznym cyklu „Gama i pasażerowie”. Premiera w poniedziałek o godz. 16:20 tylko w Radiu dla Ciebie!

RDC

„Orkiestra to najpiękniejszy instrument świata”. Aby dojść do takiego wniosku potrzeba wiedzy, doświadczenia, talentu i długiej drogi przez muzyczne niuanse. W książce o Motylce dowiecie się, jak mogła wyglądać muzyczna ścieżka Agnieszki Duczmal i jak trudno czasem odnaleźć to, co tak naprawdę jest naszym powołaniem.



Bajki nadajemy w poniedziałek i w piątek o godz. 16:20. Powtórki w sobotę i w niedzielę o 9:30.

Wyjątkowy cykl w RDC

„Gama i pasażerowie” to wyjątkowe muzyczne słuchowiska dla dzieci w RDC. Cykl powstał we współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym. Wyjątkowy cykl w RDC Bohaterami książek i kolejnych słuchowisk są sławni, polscy współcześni muzycy, którzy ukrywają się w dźwiękach klawiszy fortepianu: białych i czarnych. Przygody, opowieści, historyjki, bajki, zabawne perypetie i przypadki artystów spisali wspaniali autorzy, m.in. Krzysztof Lipka, Remigliusz Grzela, Dorota Kassjanowicz, Zofia Stanecka czy Zbigniew Dmitroca.

Pomysłodawczynią książkowej serii jest Kalina Cyz, a adaptacji i reżyserii słuchowisk podjęły się Dyrektor Literacka RDC Aleksandra Głogowska i Anna Skuratowicz. Reżyserią dźwięku zajął się Andrzej Brzoska. W słuchowiskach wystąpili wybitni aktorzy, których głosy znane są zarówno młodszym, jak i starszym fanom radiowych opowieści. Danuta Stenka, Grażyna Barszczewska, Piotr Fronczewski, Krzysztof Kumor, Olaf Lubaszenko, Andrzej Seweryn, Rafał Zawierucha, Dorota Landowska, Paulina Holtz, Grzegorz Damięcki – to między innymi oni przeniosą nas w świat sławnych, polskich kompozytorów, wirtuozów, śpiewaków i dyrygentów.

Producentami słuchowisk Gama i pasażerowie są Polskie Radio RDC „Radio dla Ciebie” oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych oraz online na www.rdc.pl/player.



