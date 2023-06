Słuchowisko „Awantura o Basię” w Wieczorze literackim RDC RDC 21.06.2023 22:13 „Awantura o Basię” już w sobotę w Radiu dla Ciebie. W Wieczorze literackim zaprezentujemy Państwu słuchowisko na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego. Zapraszamy tuż po 20:00.

Władysław Grabowski (autor: domena publiczna, Wikimedia Commons)

Słuchowisko „Awantura o Basię” według powieści pod tym samym tytułem to historia czteroletniej Basi, której matka ginie w wypadku kolejowym. Przed śmiercią zdąży tylko zapisać na kartce adres, gdzie Basia ma dojechać. Przypadkowi ludzie opiekują się dziewczynką w pociągu. Jednym z nich jest Antoni Walicki. Ostatecznie, kiedy Basia dojeżdża do Warszawy, trafia pod opiekę pisarza Stanisława Olszowskiego, który bardzo przywiązuje się do dziecka.

Hanna Zdzitowiecka (Autor adaptacji);

Wanda Tatarkiewicz-Małkowska (Reżyser);

Andrzej Pruski (Realizator);

Kornel Makuszyński(Autor tekstu);

Wystąpili:

Stanisław Wyszyński (Jurek Szot, młody aktor/Michaś, służący)

Juliusz Roland (Narrator)

Zygmunt Maciejewski (Stanisław Olszowski)

Janina Macherska(Pasażerka pociągu)

Władysław Grabowski (Antoni Walicki, starszy aktor)

Helena Dąbrowska (Basia)

Helena Buczyńska (Pasażerka pociągu)

Premiera słuchowiska odbyła się 27 grudnia 1955 roku.

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych oraz online na www.rdc.pl/player.

Czytaj też: Alek Pietrzak w RDC o BiG Festivalowskim: potrzeba nam takiej rozrywki