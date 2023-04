Rozpoczyna się pierwszy etap budowy Sinfonia Varsovia Centrum RDC 05.04.2023 20:17 Sinfonia Varsovia Centrum coraz bliżej - rusza pierwszy etap jej budowy. W jego ramach zaadaptowane zostaną trzy zabytkowe budynki dawnego Instytutu Weterynaryjnego, mieszczące się od strony ul. Grochowskiej. Całość planowanych robót, które zajmą dwa lata, wykona Korporacja Budowlana DORACO. W kolejnym etapie projekt zakłada m.in. budowę supernowoczesnej głównej sali koncertowej.

Rozpoczyna się pierwszy etap budowy Sinfonia Varsovia Centrum (autor: UM Warszawa)

- Muzyka łagodzi obyczaje. To tez przypomina o tym, że bardzo wiele osób, od wielu lat zabiegało o to żeby Sinfonia Varsovia miała swoją godną siedzibę. Wszyscy, zarówno artyści, radni miejscy i posłowie, byli zaangażowani w to żeby mogło dojść do tego pierwszego kroku. Dbamy o to, żeby kultura rozkwitała po obu stronach Wisły - powiedział w środę podczas podpisania umowy, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wyjaśnił, że w wyremontowanych budynkach powstaną bardzo nowoczesne przestrzenie edukacyjne, nie tylko sale prób i dwie małe sale koncertowe. - Co ważne, w tym miejscu będzie też można spędzać czas wolny. W planach jest budowa księgarni muzycznej. Odnowiona zostanie też okolica, tak żeby ta inwestycja służyła całej Warszawie i dzielnicy - dodał.

- Jeśli nie będziemy dbali o kulturę to o cóż innego ważniejszego możemy dbać. Dzisiaj wykonujemy ten pierwszy krok, żeby Sinfonia Varsovia miała swoją siedzibę godną tej fantastycznej instytucji znanej na całej świecie, która jest symbolem naszego miasta - podkreślił prezydent.

Modernizacja zabytkowych budynków

W ramach pierwszego etapu prac planowana jest modernizacja trzech zabytkowych, ponad 120-letnich budynków. Chodzi o budynek główny oraz dwa pawilony dawnego Instytutu Weterynaryjnego mieszczące się od strony ul. Grochowskiej. Realizacja inwestycji zajmie zgodnie z umową 24 miesiące, a przekazanie gotowych obiektów do eksploatacji planowane jest w pierwszej połowie 2025 roku. Wartość prac została ustalona na poziomie 117,4 mln zł brutto.

- Cieszymy się, że po latach intensywnych przygotowań i wielu niepewności możemy nareszcie przystąpić do budowy – powiedział dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski. - To dla nas wszystkich, tak dla muzyków, pracowników biura, jak i dla mnie osobiście długo oczekiwana wiadomość. Za dwa lata znajdziemy się jako instytucja w zupełnie nowej, ekscytującej sytuacji. Pod koniec 2025 roku będziemy mogli zainaugurować po raz pierwszy w 40-letniej historii orkiestry całoroczny sezon artystyczny - dodał.

Docelowo w budynkach znajdą się przestrzenie edukacyjne i dwie małe sale koncertowe. Realizowane tam będą koncerty kameralne oraz projekty edukacyjne skierowane do różnorodnej publiczności. Przestrzenie te do czasu ukończenia całej inwestycji będą służyć muzykom Sinfonii Varsovii do ćwiczeń i prób. Powstaną tutaj również m.in. kawiarnia, restauracja i księgarnia muzyczna. Dotychczas budynki te pełniły przede wszystkim funkcje gospodarcze.

W ramach pierwszego etapu prace obejmą również m.in. wstępne zagospodarowanie terenu pod planowany ogród, lokalizację podjazdu Kiss and Ride od strony ul. Terespolskiej oraz postawienie fundamentów ażurowej ramy okalającej całość ogrodu, a stanowiącej ważny element koncepcji architektonicznej kompleksu.

- Sinfonia Varsovia jest dla nas bardzo ciekawym wyzwaniem. Mocno angażujemy się w różne projekty związane z renowacją zabytków, dlatego realizacja tej inwestycji doskonale wpisuje się w nasze kompetencje i zamiłowania. Projekt łączy elementy konserwatorskie z potrzebą zastosowania najnowszych rozwiązań technologicznych - powiedziała prezes Korporacji Budowlanej DORACO Angelika Cieślowska.

Podziemny obiekt techniczny

Podkreśliła, że poza gruntowną modernizacją trzech budynków inwestycja zakłada też wybudowanie nowego podziemnego obiektu technicznego. - Będzie to mózg całego kompleksu z nowoczesnymi systemami sterowania BMS. Cały projekt będzie realizowany w oparciu o zaawansowany proces BIM (Building Information Modeling). Uwielbiamy projekty wymagające dużego doświadczenia inżynierskiego. Na swoim koncie mamy kilkaset zrealizowanych inwestycji w tym projekty duże i skomplikowane, takie jak porty lotnicze, porty morskie, stadiony czy centra handlowe – dodała Angelika Cieślowska.

Całość projektu, włączając część drugą, zakłada modernizację pięciu zabytkowych budynków przy ulicy Grochowskiej 272 i budowę nowej sali koncertowej na ponad 1850 miejsc. Zwycięski projekt Atelier Thomas Pucher z Grazu wyłoniono w międzynarodowym konkursie architektonicznym w 2010.

Jak zaznaczył prezydent Warszawy przetarg na drugi etap planowany jest pod koniec tego roku albo w przyszłym roku. - Wszystko zależy od stanu budżetu. Natomiast jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby tych obietnic utrzymać. Miejmy nadzieję, że sytuacja budżetowa miasta nie będzie jeszcze gorsza niż dzisiaj - powiedział. - Ważne, że już za dwa lata Sinfonia Varsovia będzie miała swój dom. Od czegoś trzeba zacząć - dodał.

Sinfonia Varsovia jest samorządową instytucją kultury m.st. Warszawy. Jej artystycznym sercem jest uznana na arenie międzynarodowej orkiestra symfoniczna pod tą samą nazwą. Oferta Sinfonii Varsovii obejmuje działalność artystyczną na najwyższym poziomie, w tym koncerty symfoniczne, kameralne oraz recitale, a także szereg działań, których celem jest upowszechnianie muzyki w całej jej różnorodności wśród szerokiego grona odbiorców. Sinfonia Varsovia prowadzi szereg koncertów edukacyjnych i zajęć o charakterze warsztatowym dla najmłodszych słuchaczy, m.in. Smykofonię na Grochowskiej i Poranki ze smokiem Bazylkiem, a do publiczności bez ograniczenia wieku dociera cyklem popularnych Potańcówek. Organizowane przez Sinfonię Varsovię festiwale – Szalone Dni Muzyki (La Folle Journée de Varsovie) oraz Festiwal im. Franciszka Wybrańczyka Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu – kształtują w istotny sposób krajobraz muzyczny stolicy. Sinfonia Varsovia dba ponadto o profesjonalne przygotowanie młodych adeptów sztuki do gry w orkiestrze, prowadząc od 2012 Akademię Sinfonia Varsovia.

