Przejazd historycznych powozów w Warszawie Cyryl Skiba 06.11.2022 12:40 „Mocium panie z nami zgoda!" Barwny przejazd koni i historycznych zaprzęgów. 13 listopada w Warszawie „Korso Hrabiego Aleksandra Fredry".

Powóz/zdjęcie ilustracyjne (autor: Krzysztof Szuster)

Organizatorem jest Polska Grupa Tradycji Powożenia.

– Mało kto wie, dlaczego korso i co to jest korso. To jest przejazd powozów, w tym wypadku zabytkowych powozów, pięknie udekorowanych. Na każdym powozie będzie afisz napis z tytułem sztuki napisanej przez Fredrę – mówi organizator, Krzysztof Szuster.

– W środku, w powozach niespodzianka. Zasiądą tam aktorzy teatrów warszawskich, którzy niegdyś albo nawet obecnie grają w sztukach Aleksandra Fredry – dodaje Szuster.

Przejazd z Łazienek Królewskich pod Instytut Teatralny, siedzibę ZASP ale też przed siedzibę Radia Dla Ciebie!

Początek 13 listopada, w samo południe.

Decyzją Sejmu, rok 2023 będzie rokiem między innymi Aleksandra Fredy.

