Jaką babcią była łączniczka? Książka „Jacy byli, jacy jesteśmy?” na rocznicę Powstania

Książka „Jacy byli, jacy jesteśmy?” wydana na 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego stawia pytania o to, jakimi ludźmi na co dzień byli Powstańcy Warszawscy. Czy żyli wspomnieniami wojennymi do końca swoich dni? Jakimi dziadkami, rodzicami, krewnymi stali się ludzie z wojenną traumą wpisaną do dowodów osobistych? O tym mówili w „Poranku RDC” autorka Justyna Dżbik-Kluge i dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.