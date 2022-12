„Portret matki” Wojciecha Fangora trafił do muzeum w Radomiu Anna Orzeł 21.12.2022 21:17 To jej zawdzięczał zamiłowania do sztuki i artystyczne wykształcenie. „Portret matki” znakomitego polskiego malarza Wojciecha Fangora wzbogaci kolekcję Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

„Portret matki” Wojciecha Fangora trafił do muzeum w Radomiu (autor: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu)

Malarz, który po powrocie ze Stanów Zjednoczonych zamieszkał niedaleko Radomia, bywał w Malczewskim i doceniając muzeum, podarował instytucji dziesięć swoich obrazów.

– Ten jednak jest wyjątkowy i to z kilku powodów – tłumaczy Magdalena Nosowska z muzeum. – Wartość obrazu jest bardzo wysoka, jeżeli chodzi o kwestie sentymentalne. Pochodzi on bezpośrednio z rodziny artysty. Przez lata znajdował się w domu siostry malarza. Możemy mieć stuprocentowe zaufanie, że ta praca była namalowana przez Wojciecha Fangora w roku 1942 – wyjaśnia.

Koszt zakupu obrazu to ponad 40 tysięcy złotych.

Fangor w Radomiu

„Portret matki” pochodzi z 1942 r., ze studenckiego etapu twórczości artysty, gdy był uczniem prof. Tadeusza Pruszkowskiego. To właśnie dzięki zamiłowaniu matki do sztuki Fangor wszedł na drogę kształcenia artystycznego. – Jest to praca figuratywna, realistyczna. Zestawienie barw zwraca uwagę na zainteresowanie Wojciecha kolorami już w młodości – zauważyła Magdalena Nosowska z Działu Sztuki „Malczewskiego”. Portret przedstawia matkę artysty z profilu. Jasnowłosa kobieta ma fantazyjne nakrycie głowy w kolorze szafirowym z różowo-fioletową ozdobą.

W radomskim muzeum znajduje się dziesięć obrazów Fangora, które prezentują ewolucję twórczości artysty, począwszy od obrazu „M18” z 1968 r. przedstawiającego pulsujące czerwienią koło, poprzez obrazy z lat 70., skończywszy na tych obrazach telewizyjnych z lat 80., które powstały z fascynacji Fangora popkulturą amerykańską oraz kolaż Volvo Truck z 1988 r.

Wojciech Fangor (1922–2015) zaliczany jest do grona najwybitniejszych polskich artystów XX w. Był twórcą wszechstronnym. Zajmował się malarstwem, plakatem, grafiką, rzeźbą oraz tworzył formy przestrzenne. Często zmieniał styl – tworzył malarstwo zarówno figuratywne, jak i abstrakcyjne. Jego plakat z 1953 r. uznawany jest za przełomowy w dziejach Polskiej Szkoły Plakatu. Z kolei w 1958 r. stworzył pierwszą w sztuce światowej instalację przestrzenną.

W latach 60. i 70. XX w. stworzył serię obrazów z charakterystycznymi pulsującymi kołami i falami, dającymi wrażenie ruchu i wywołującymi efekty optyczne, podobne do uzyskiwanych w sztuce op-artu. W 1970 r. został pierwszym – i jak do tej pory jedynym – polskim artystą, który miał indywidualną wystawę w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku.

