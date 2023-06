Ogłoszono nominacje do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza

Wiktoria Bieżuńska, Olga Górska, Urszula Honek, Sabina Jakubowska i Jakub Nowak to autorzy nominowani do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza — poinformowało w sobotę Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli koło Radomia. Wyróżnienie przyznawane jest za debiut prozatorski.