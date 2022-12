Konkurs na koncepcję architektoniczną budynku POK i premiera „Pastorałek Staropolskich” RDC 30.12.2022 13:26 Ogłaszamy konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Polskiej Opery Królewskiej – powiedział w piątek wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. – Musimy rozwijać zasoby inwestycyjne w tym obszarze, bo tego nasi mieszkańcy, współobywatele, oczekują – dodał. Podano również, że o godz. 19 w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich odbędzie się premiera „Pastorałek Staropolskich”, w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej.

Ogłoszono konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Polskiej Opery Królewskiej (autor: Marcin Obara/PAP)

W piątek w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona ogłoszeniu konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Polskiej Opery Królewskiej.

– Ogłaszamy dzisiaj kolejny etap już realizacji, w zasadzie, a nie przygotowywania tej bardzo potrzebnej inwestycji. Nie przypominam sobie, żeby przez ostatnie lata w Warszawie była realizowana jakaś inwestycja, porównywalna, artystyczna, więc dobrze, że miasto, które się przecież od lat rozwija, będzie miało dodatkową infrastrukturę artystyczną, nowoczesną i chyba bardzo potrzebną – powiedział na konferencji wicepremier Gliński.

Podkreślił, że „frekwencja w Operze Narodowej, w Operze Kameralnej, w Operze Królewskiej wskazuje na to, że Polacy kochają kulturę, Polacy kochają także teatr muzyczny czy teatr operowy”. – Po prostu musimy rozwijać zasoby inwestycyjne w tym obszarze, bo tego nasi mieszkańcy, współobywatele, oczekują – dodał.

Jak mówił, „mamy lokalizację, wszystkie procedury są przygotowane”. – W tej chwili potrzebujemy dobrego pomysłu na ten wspaniały, mam nadzieję, budynek. On będzie miał według założeń do 18 tysięcy metrów kwadratowych, więc to będzie opera w skali średniej czy niewielkiej, takie jest też miejsce, które wybraliśmy. Myślę, że to będzie wspaniała oferta dla wszystkich warszawiaków – ocenił Gliński.

Pastorałki w Teatrze Stanisławowskim

Na konferencji mówiono również o premierze „Pastorałek Staropolskich”, w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej która odbędzie się o godz. 19:00 w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich.

Teksty staropolskich kolęd i pastorałek wybrała czeska reżyserka Jitka Stokalska. W spektaklu będzie można usłyszeć kolędy, melodie polskich pieśni z XV–XVII wieku, w tym muzykę ludową i utwory skomponowane do tego przedstawienia.

Jacek Urbaniak, który odpowiada za muzykę i opracowanie muzyczne spektaklu, powiedział, że styl muzyczny oscyluje wokół renesansu i baroku z odskoczniami w teatralność, orient i ludowość:

Ze staropolskich kantyczek wyłaniają się sceny pełne chwały, ale i obrazy budzące grozę. Oprócz cudownego zwiastowania, niezwykłych narodzin Jezusa oraz prostodusznej radości pasterzy można w nich znaleźć opisy wygnania człowieka z raju, zaordynowanej przez Heroda rzezi niewiniątek czy wizji targów Śmierci z Szatanem.

Spektakl reżyseruje Jitka Stokalska. Wystąpią soliści, zespół wokalny i orkiestra Polskiej Opery Królewskiej.

