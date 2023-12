Noworoczna „Kwarantanna w Hi‑Fi”. Koncert Jakuba Milewskiego i Artura Jabłońskiego RDC 29.12.2023 12:39 W czwartek, 4 stycznia, po godz. 18:00 w Studiu Radia dla Ciebie odbędzie się pierwszy w nowym roku koncert z cyklu „Kwarantanna w Hi‑Fi”. Zaśpiewa Jakub Milewski, a towarzyszył mu będzie pianista Artur Jaroń.

JAKUB MILEWSKI – baryton. Z wykształcenia śpiewak operowy, z zamiłowania kompozytor i dyrygent, a także producent projektów muzycznych i telewizyjnych. Kieruje artystycznie Mazowieckim Teatrem Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie, a także pełni funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Muzycznego „Ostrołęckie Operalia”.

Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (klasa prof. Roberta Cieśli) na wydziale wokalno-aktorskim. Koncertował w wielu miastach Polski, Szwecji, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec i Norwegii, a także w Chinach i Stanach Zjednoczonych.

Jest autorem muzyki m.in. do koncertu „Kantata Przemienienia”, a także piosenki promującej film „Zerwany kłos”. W 2017 r. na zakopiańskich Krzeptówkach odbyła się premiera dzieła z jego muzyką i librettem Jerzego Binkowskiego – Kantaty „Totus Tuus – CałyM Twój…” w 20 rocznicę wizyty Jana Pawła II na Podhalu. Koncert zarejestrowany został telewizyjnie we włocławskiej katedrze (we współpracy z MKiDN, NCK i TVP) 10 września 2020 r. z udziałem wybitnych polskich solistów, chóru i orkiestry symfonicznej pod jego dyrekcją.

Wśród kolejnych kantat stworzonych przez Milewskiego należy wyróżnić: „Kantatę Suwalską“ stworzoną z okazji 300 rocznicy powstania Miasta Suwałki i Kantatę „Pocztówki znad Narwi “ wykonaną dokładnie w dniu 650 rocznicy nadania praw Miastu Ostrołęka.

Jakub Milewski na swoim koncie ma kilka wydawnictw płytowych, w tym wspomnianą „Kantata Przemienienia” (CD + DVD) nagraną pod jego dyrekcją, wydaną przez Edycję św. Pawła, a także jako śpiewak – solista m.in. „Pieśni Powstania Warszawskiego w nowych aranżacjach Włodzimierza Korcza”, wydaną przez warszawską Filharmonię im. R. Traugutta, czy „Śpiewy historyczne” zarejestrowane w Studiu Koncertowym Polskiego Radia i wydane przez Fundację 1863.pl

Milewski pracował m.in. nad spektaklami operowymi: „Sen nocy letniej” B. Brittena, „Straszny Dwór“ S. Moniuszko (UMFC/Teatr Wielki – Opera Narodowa/Filharmonia Świętokrzyska) i „Wesele Figara” – rola tytułowa (Polska Opera Królewska). Był stypendystą w Conservatorio Statale di Musica G. Rossini w Pesaro (Włochy). Na scenie Mazowieckiego Teatru Muzycznego można go było oglądać w widowisku „Zakochani w Operetce“, „Wieczorach operetkowych“, a aktualnie widowisku „Dla Ciebie śpiewałem “ w roli Eugeniusza Bodo (także twórca koncepcji spektaklu) i „Krainie uśmiechu “ jako Gucio.

W 2018 roku został odznaczony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego medalem pamiątkowym PRO MASOVIA za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i promowanie regionu w Polsce i za granicą, a w roku 2019 odebrał odznakę honorową za zasługi dla Miasta Ostrołęki.

ARTUR JAROŃ urodził się w Kielcach, ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie, w klasie fortepianu profesor Ireny Sijałowej-Vogel, a także studia podyplomowe w Konserwatorium Odesskim, w klasie profesora Anatolija Kardaszewa. Odbył kursy mistrzowskie pod kierunkiem profesor Wiery Gornostajewej i Güntera Ludwiga. Prowadzi bogatą działalność artystyczną jako solista i kameralista. Występował z większością polskich orkiestr, m.in. z Sinfonią Varsovią, Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus, Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie oraz zespołami filharmonicznymi w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie, Kielcach, Katowicach, Lublinie, Jeleniej Górze, Olsztynie, Opolu, Szczecinie, Słupsku, Toruniu, Wałbrzychu, Rzeszowie, Zielonej Górze, Toruniu i Kielcach. Koncertował za granicą w Niemczech, Szwecji, Danii, Słowacji, Rosji, w Litwie, Łotwie i Ukrainie. Współpracował z gronem wybitnych polskich dyrygentów, m.in. Jerzym Maksymiukiem, Jerzym Salwarowskim, Markiem Pijarowskim, Agnieszką Duczmal, Tadeuszem Wojciechowskim.

Jako kameralista współpracował między innymi z Teresą Żylis-Garą, Małgorzatą Walewską, Wiesławem Ochmanem, Adamem Zdunikowskim, Gwendolyn Bradley i Stefanią Toczyską.

Stale współpracuje ze skrzypaczką Ludmiłą Worobec-Witek, z którą koncertował we Francji, Niemczech, Belgii, Portugalii, Ukrainie, Słowacji, Szwecji, Włoszech, Austrii i USA. W 2005 r. wystąpili wspólnie z recitalem w Weill Recital Hall (Carnegie Hall) w Nowym Jorku.

Ma w swym dorobku pięć płyt CD z muzyką solową i kameralną. Wśród dokonanych przez Artura Jaronia nagrań jest wyjątkowy rarytas, rzadko wykonywany i nagrywany Koncert na fortepian i skrzypce F. Mendelssohna-Bartholdy’ego.

Od 27 lat jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju oraz prowadzi autorską imprezę cykliczną Salon Muzyki Kameralnej w Kielcach.

Za działalność artystyczną i organizatorską otrzymał wiele prestiżowych nagród, m.in. nagrodę Wojewody Kieleckiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Nagrodę Miasta Kielc, statuetkę Lidera Regionu w dziedzinie kultury, Złotego Emeryka, Brązowy medal Gloria Artis, Złoty medal za długoletnią służbę, wielokrotnie otrzymywał też nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Za pracę pedagogiczną odznaczony został medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczony również Brązowym Krzyżem Zasługi.

Od 2004 r. pełni funkcję dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. Jest inicjatorem Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Wokalistów im. Krystyny Jamroz, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. M. Moszkowskiego w Kielcach, Ogólnopolskiego Festiwalu Skrzypcowego oraz Ogólnopolskiego Festiwalu i Konkursu Gitara viva. Był jurorem w konkursach pianistycznych: A.M.A. Calabria, Aquaviva della Fonte we Włoszech, M. Moszkowskiego w Kielcach, T. Leszetyckiego w Łańcucie, im. P. Czajkowskiego w Żmerince w Ukrainie, im. Petera Toperczera w Košicach w Słowacji oraz w Druskiennikach i Kłajpedzie w Litwie.

