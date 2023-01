Nowa propozycja Teatru Syrena - "Czarny Szekspir" Cyryl Skiba 16.01.2023 10:43 Musical będzie opowieścią o Irze Aldridge'u, pierwszym wielkim, znanym w całym świecie czarnoskórym aktorze. Specjalizował się w rolach szekspirowskich. Był rzecznikiem emancypacji czarnoskórych.

Jacek Mikołajczyk (autor: RDC)

Są silne związki tego bohatera z Polską, mówił w Poranku RDC reżyser i autor scenariusza Jacek Mikołajczyk.

- Uzyskał status wielkiej światowej gwiazdy. Aktor XIX-wieczny, który urodził się w Nowym Yorku, karierę próbował robić w Anglii, zrobił ją w Europie. Później tę karierę kontynuował w Anglii, wielokrotnie występował na terenach Polski, która była wtedy pod zaborami. Zmarł w 1867 roku w Łodzi, tam też jest pochowany, tam znajduje się jego grób - opowiada reżyser.

Bohater spektaklu miał niezwykłą historię.



- Ira Aldridge jest dzisiaj na świecie uznawany za jednego z najwybitniejszych aktorów w historii teatru światowego. A jego związki z Polską są przez to dla nas bardzo interesujące, chociaż ta postać w historii polskiego teatru właściwie nie funkcjonuje, czy w historii polskiej kultury. My chcemy to zmienić, ponieważ jesteśmy tą postacią, tym człowiekiem, świetnym aktorem zafascynowani - mówi reżyser.

Odtwórcą głównej roli będzie Mikołaj Woubishet.

- Mam również afrykańskie korzenie, więc opieram się na moim poczuciu tożsamości i poczuciu też jakiejś wyjątkowości bycia jednak ciemnoskórym aktorem w Polsce. Jesteśmy prawie 150 lat później i to są nieporównywalne przejścia, które przechodził Ira, a które przechodzę ja. Myślę, że to jest kwestia skali, że jeśli ja przeżyłem 5% tego co on, to jestem w stanie sobie to pomnożyć przez 20 - podkreśla aktor.

Aktorzy Teatru Syrena będą grać i śpiewać w rytmach funk, afrobeat i pop, w "Czarnym Szekspirze". Nie zabraknie także typowo musicalowych songów.

Premiera 4 marca.

Czytaj też: Zamek Królewski w Warszawie przedstawił plany na 2023 rok