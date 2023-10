Nie żyje klawiszowiec Kultu Janusz Grudziński RDC 03.10.2023 09:36 2 października zmarł Janusz Grudziński. W latach 1981-2020 był klawiszowcem zespołu Kult. Brał również udział w nagrywaniu solowych albumów lidera Kultu, Kazika Staszewskiego. Komponował muzykę do filmów i seriali m.in. „Rodzina zastępcza”. O śmierci muzyka poinformował dziennikarz Robert Mazurek.

Janusz Grudziński (autor: Aotearoa, CC BY 3.0, Wikimedia Commons)

„Nie żyje Janusz Grudziński, przez lata klawiszowiec Kultu, niezapomniany Xiążę Warszawski, wspaniały przyjaciel...”– napisał na Twitterze dziennikarz Robert Mazurek.

Janusz Grudziński urodził się 17 października 1961 r. Był muzykiem rockowym, grającym na instrumentach klawiszowych i gitarze, dawniej także na wiolonczeli. W 1982 roku dołączył do zespołu Kult, z którym z przerwami związany był do września 2020 r.

„Kazik mnie powołał do zespołu jako kolegę z socjologii. Wydałem mu się cennym nabytkiem, jako osoba grająca na wiolonczeli i fortepianie. Wcześniej grałem rocka w licealnym zespole „Katunek II”. Wcześniej słuchałem Genesis, ale kiedy znalazłem się w Kulcie, zacząłem słuchać nowej fali. Na pewno jednak nie byłem z tej załogi. w trio graliśmy muzykę oszczędną, ale nie pozbawioną emocji. Dojście Szymoniaka wniosło ożywczy powiew. Cały czas coś tam kreowałem, jak nie kroniki filmowe wyświetlane podczas występu, to innym razem potrafiłem na scenie rozwalić gitarę akustyczną” - pisał muzyk na stronie staszewski.art.pl w 2003 r.

Grudziński brał udział w nagrywaniu solowych albumów lidera Kultu, Kazika Staszewskiego m.in. „Melodie Kurta Weill’a i coś ponadto” (2001) oraz płyty „Piosenki Toma Waitsa” (2003). W 2006 r. jako Xiąże Warszawski wydał solowy album „Olśnienie”. Wszystkie kompozycje powstały w ciągu dziesięciu dni.

Komponował także muzykę filmową, m.in. do serialu „Rodzina zastępcza”. „Napisałem muzykę do dwudziestu filmów dokumentalnych, dwóch fabuł i kilku seriali w tym do „Tata, a Marcin powiedział”” - wspominał. Należał do Akademii Fonograficznej.

W 2020 r grupa Kult poinformowała, że rezygnacja Grudzińskiego była wielkim ciosem dla zespołu, ale jak podkreślono w komunikacie „decyzja muzyka była nieodwołalna”.

