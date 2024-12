Warszawskie nagrody literackie. Do kiedy można wysyłać zgłoszenia? [SPRAWDŹ]

Do końca grudnia można zgłaszać książki do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, a do końca stycznia — do Nagrody Literackiej Warszawy. Swoje propozycje mogą przesyłać wydawnictwa, autorzy, a także czytelniczki i czytelnicy. Laureaci zostaną ogłoszeni w połowie przyszłego roku.