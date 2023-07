Mazowieckie placówki kultury za złotówkę dla osób z niepełnosprawnościami Adrian Pieczka 16.07.2023 14:08 Od piątku osoby z niepełnosprawnościami mogą kupić bilet do mazowieckich muzeów lub teatrów za symboliczną złotówkę. Z preferencyjnej ceny skorzystają też osoby im towarzyszące. Ideę zaczerpnięto z programu "Kulturalna szkoła na Mazowszu".

Kultura za złotówkę także dla osób z niepełnosprawnościami (autor: Urząd Marszałkowski)

- Liczę, że będzie to dobry kierunek do włączania osób z niepełnosprawnościami do życia społecznego - mówi wojewódzki pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami, Artur Świercz. - Jestem o tym przekonany, dlatego wyjście z takim fajnym programem, który zdejmie tak naprawdę barierę ekonomiczną, to tak naprawdę bilet za złotówkę dla osoby niepełnosprawnej, ale i opiekuna, partnera, czy znajomego - tłumaczy.

- Teatr to miejsce otwarte dla pełnej skali odbiorców - mówi dyrektorka Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury, Iwona Wujastyk. - Mam nadzieję, że osoby, które zechcą skorzystać z tego programu i przyjść do naszego teatru, nie tylko wyjdą z tymi pozytywnymi emocjami, ale też będą chciały się z nami podzielić swoimi spostrzeżeniami, żebyśmy mogli nasz teatr dostosowywać do ich potrzeb - wyjaśnia.

Do tej pory z wcześniejszego programu "Kulturalna szkoła na Mazowszu" skorzystało ponad 300 tysięcy uczniów.

