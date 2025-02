Wcielił się w rolę „Anioła Śmierci”. Marcin Troński w RDC o przygotowaniach do „niechlubnej roli”

Grałem bardzo niechlubną postać — mówił w Polskim Radiu RDC Marcin Troński, który wcielił się w rolę „Anioła Śmierci” w filmie „I skrzypce przestały grać” z 1988 roku. Aktor opowiedział w audycji „W rytmie kultury” o przygotowaniach do filmu. — Grałem go w wieku 33 lat, w wieku chrystusowym, w którym to wieku on pracował w Auschwitz — zaznaczył.