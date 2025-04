Tilda Swinton wystąpi na Malta Festival. Agata Kołacz w RDC o współpracy z laureatką Oscara Cyryl Skiba 28.04.2025 07:02 Zbliża się jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli Malta Festival. Wystąpi na nim laureatka Oscara Tilda Swinton, która zaprezentuje spektakl „Embodying Pasolini”. O niezwykle bogatym i interesującym programie opowiedziała na antenie Polskiego Radia RDC Agata Kołacz, dyrektorka wydarzenia.

Agata Kołacz (autor: RDC)

Filmowa gwiazda Tilda Swinton pojawi się na 35. Malta Festival. W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Za miłość”. O niezwykle bogatym i interesującym programie poznańskiego festiwalu rozmawialiśmy w Polskim Radiu RDC z jego dyrektorką Agatą Kołacz.

Malta Festival to multidyscyplinarne wydarzenie, w którym spotykają się teatr, taniec, muzyka, sztuki wizualne, film oraz formy performatywne.

Posłuchaj rozmowy | W rytmie kultury | Agata Kołacz

Jednym z najważniejszych akcentów festiwalu będzie spektakl Tildy Swinton „Embodying Pasolini”. Kołacz na naszej antenie opowiedziała, jak doszło do współpracy festiwalu z legendarną aktorką.

— To jest spektakl, który wychodzi z jej pasji. To jest spektakl, który wychodzi z tego, że ona chciała go stworzyć. To jest spektakl, który jest projektem pobocznym. Tutaj są to trochę inne rozmowy — powiedziała Kołacz.

W „Embodying Pasolini” Swinton przymierza na scenie kostiumy oraz rekwizyty z takich filmów Pasoliniego jak „Ewangelia wg św. Mateusza”, „Król Edyp” i „Salo, czyli 120 dni Sodomy”. Szalenie obrazowe projekty włoskiego reżysera do dziś jednych fascynują, a innych bulwersują, zaś sam Pasolini stawał za ich sprawą ponad trzydzieści razy przed sądem. Aktorce towarzyszyć będzie pomysłodawca spektaklu Olivier Saillard.

— Ten spektakl opowiada o szacunku i zamiłowaniu do rzemiosła, które tworzy dzieło sztuki. Tilda Swinton i Olivier Saillard zauważają i dzielą się z nami spostrzeżeniem, jak bardzo kostium filmowy, który stanowi bardzo dużą część jakości dzieła filmowego, budowania roli aktora, budowania tego, w jaki sposób ten film zapamiętamy, jest w późniejszym życiu, po tym stworzeniu i tej pracy, gdzieś pominiętym — dodała Kołacz.

Malta Festival kusi bogactwem ciekawych koncertów. Wśród ogłoszonych gwiazd Roisin Murphy, BADBADNOTGOOD, L’Impératrice, Teskey Brothers oraz Fink. 35.

Malta Festival odbędzie się w Poznaniu od 20 do 28 czerwca.

