Black History Month. „Luty to czas poznawania kultury afroamerykańskiej” Cyryl Skiba 03.02.2025 16:24 Luty miesiącem czarnej historii. – Namawiam do przyjrzenia się historiom osób afrykańskiego pochodzenia, które tworzyły i tworzą polską kulturę – mówi Mikołaj Woubishet, aktor, coach oraz dziennikarz Polskiego Radia RDC, współautor audycji „Pomiędzy”.

Od lewej: Benjamin Diamoutene i Mikołaj Woubishet (autor: RDC)

W Stanach Zjednoczonych przez cały luty obchodzony jest Black History Month, czyli miesiąc czarnej historii. To pretekst do przypominania dorobku, kultury i osiągnięć osób czarnoskórych. Te tematy w sposób szczególny podejmowane są w szkołach, muzeach i mediach, ale także w lokalnych społecznościach i rodzinach.

Jak mówi Mikołaj Woubishet, amerykańskie święto możemy kultywować także nad Wisłą.

– Luty to w Stanach Zjednoczonych miesiąc czarnej kultury. To jest miesiąc, w którym oświetla się czarną historię oraz kulturę afroamerykańską. Mnie, jako osobie afrykańskiego pochodzenia, żyjącej w Polsce, jest to temat niesłychanie bliski. Dlatego namawiam państwa do przyjrzenia się postaciom tworzącym polską historię, a mającym korzenie afrykańskie – zaprasza.

Dziennikarz RDC zachęca do śledzenia na Instagramie profilu Black and PL gdzie opisane są najciekawsze wątki polskiej czarnej historii.

Stowarzyszenie Badań nad Życiem i Historią Afroamerykanów (Association for the Study of African American Life and History) co roku ogłasza nowy temat Black History Month. Tematem przewodnim tego roku są Afroamerykanie i praca. Organizacja planuje wykorzystać ten miesiąc i resztę roku, skupiając się na roli czarnej pracy w budowaniu narodu poprzez przemysł lub pracę społeczną.

Black History Month to wydarzenie, które wyrosło z „Negro History Week”, pomysłu znanego historyka Cartera G. Woodsona i innych wybitnych Afroamerykanów.

Od 1976 r. każdy prezydent USA oficjalnie ustanawia luty Miesiącem Czarnej Historii. Inne kraje na całym świecie, w tym Kanada i Wielka Brytania, również poświęcają miesiąc na świętowanie historii czarnoskórych.

