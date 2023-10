Leśmian w teatrze, czyli spektakl poetycki „Natura ludzka” wraca na afisz RDC 27.10.2023 21:16 W piątek 3 listopada odbędzie się spektakl poetycki „Natura ludzka” na podstawie twórczości Bolesława Leśmiana. Przedstawienie autorstwa aktorki i dziennikarki Beaty Jewiarz zostanie zaprezentowane w Służewskim Domu Kultury. Obok naszej redakcyjnej koleżanki na scenie zobaczymy Jakuba Snochowskiego.

m-fm20220911-lesmian-izabelin126.jpg (autor: Franciszek Mazur)

„Natura ludzka”, czyli spektakl poetycki zbudowany z twórczości Bolesława Leśmiana zostanie zaprezentowany w Służewskim Domu Kultury w Warszawie w piątek 3 listopada. Autorką spektaklu jest występująca na scenie nasza dziennikarka - Beata Jewiarz. Wieczorowi towarzyszy wykład o życiu i twórczości Bolesława Leśmiana.

Spektakl autorstwa naszej redakcyjnej koleżanki aktorki Beaty Jewiarz dotyka rzeczy arcyważnych.

– Jest o życiu, śmierci, miłości i Bogu. Tak najkrócej rzecz ujmując. Ale przede wszystkim "Natura ludzka" jest to opowieść o relacji człowiek-natura i być może kobieta i mężczyzna, którzy są w spektaklu, to po prostu on i ona, a być może jest to król Asoka i bezimienna wierzba. Na scenie Beata Jewiarz mówiąca do Państwa i Jakub Snochowski – mówi dziennikarka RDC.





Jewiarz zaznacza, że na scenie słowo poetyckie łączy się z muzyką Maćka Golińskiego oraz grafikami Justyny Stoszek.

– A to wszystko, proszę państwa, by poruszyć słowami poezji, czyli użyć języka, który na co dzień dzisiaj jest wokół nas nieobecny. Tym samym ta synteza, którą Leśmian proponuje, jest niezwykle mocna i wciągająca. Mamy nadzieję, że państwo dadzą się zaprosić do tego świata – dodaje.

Skąd miłość do poezji Leśmiana?

– Z uwielbienia słowa poetyckiego i wrażliwości samego autora przede wszystkim, ale też z fascynacji jego światem. I ta odsłona spotkania z Leśmianem będzie dosyć nietypowa, dlatego że spektaklowi towarzyszy wykład, który rozpoczyna ten wieczór, więc będą Państwo mieli okazję dowiedzieć się, skąd się brały owe leśmianizmy, czyli ten Zmierzchun, który nie wiadomo kim jest, czy potworem czy stworem – tłumaczy Beata Jewiarz.



Spektakl w piątek 4 listopada w Służewskim Domu Kultury o godzinie 19:00.

Posłuchaj podcastu: Twórczość poetycka i teatralna B. Leśmiana i historia zachowanych rękopisów poety