Kwarantanna w Hi-Fi. Koncert Krzysztofa Ścierańskiego w Radiu dla Ciebie

W najbliższy czwartek 12 stycznia, po godz. 18:00 w studiu emisyjnym Radia dla Ciebie odbędzie się kolejny koncert z cyklu "Kwarantanna w Hi-Fi". Tym razem naszym gościem będzie basista Krzysztof Ścierański - legenda polskiego jazzu. Zapraszamy o 18:00!

RDC/kolektywrec.com

Co kojarzy się nam z Krzysztofem Ścierańskim? Nieodłączna broda, szelmowski uśmiech, emanujący z oblicza optymizm, poczucie humoru, ciekawość świata, miłość do sztuki. Oraz fenomenalne czucie muzyki, umiejętności kompozytorskie, fantastyczne umiejętności gry na gitarze basowej i status legendy polskiego jazzu podkreślony ponad 150 płytami, na których słychać jego charakterystyczny bas.

Nigdy nie szukał taniego poklasku. Celebryctwo nie jest dla Ścierańskiego. Wielkość czasem idzie w parze ze skromnością, pokorą i ciężką pracą. Na pewno idzie w przypadku urodzonego w Krakowie genialnego artysty-samouka, który, co ciekawe, wykształcenie zdobył (na poziomie pomaturalnym) w zakresie… ochrony środowiska. "Kształcę się cały czas. To jest taka niekończąca się droga rozwoju" – powiedział kilka lat temu w jednym z wywiadów o swojej muzyce. Wypowiedział te słowa, mając na koncie współpracę z takimi gigantami jazzu, jak zespół Laboratorium, Wojciech Karolak, Tomasz Stańko, String Connection Krzesimira Dębskiego, czy Air Condition jednego z mistrzów Ścierańskiego, Zbigniewa Namysłowskiego plus niezliczone koncerty w Polsce i za granicą.

Nie powinno się też zapomnieć, że nazwisko "Ścierański" znajduje się również na płytach wielu artystów mainstreamowych, jak Wilki, Obywatel G.C., Edyta Bartosiewicz, Maryla Rodowicz, John Porter, Marek Grechuta. I tego, że Krzysztof Ścierański jest autorem muzyki do takich evergreenów polskiej piosenki, jak "Pomidory" Ewy Bem i "Brzydcy" Grażyny Łobaszewskiej. Z kolei dowodem na wspomniane we wstępie poczucie humoru Krzysztofa Ścierańskiego niech będzie wizualny efekt współpracy z gitarzystą Ryszardem Sygitowiczem w postaci teledysku do singla "Pro-Test Song" z 1984 roku. Jeśli akurat brakuje komuś powodów do śmiechu, wystarczy wejść na YouTube'a i wpisać tytuł piosenki.

Wyliczanka dotycząca piosenek i wielkich artystów, z którymi współpracował Krzysztof Ścierański, zajęłaby jeszcze wiele stron. Zamknijmy ją tym, że artysta miał okazję grać na warsztatach jazzowych w sekcji z Buddym Milesem, perkusistą uwielbianego przez niego Jimiego Hendriksa, Carlem Palmerem z Emerson, Lake And Palmer, czy Williamem Calhounem z grupy Living Colour. À propos kolorów, The Colors to jedno z wielu wspaniałych muzycznych wcieleń Krzysztofa Ścierańskiego, kwartet z Markiem Radulim (gitara), Bernardem Maselim (wibrafon) i Przemysławem Kuczyńskim (bębny).

Najnowszy album artysty "Jazz, Rock i Święty Spokój" to dzieło szczególne, bo kompozycje na niego Ścierański napisał w czasie pandemii, kiedy tak ważne bezpośrednie obcowanie z publicznością było niemożliwe ("Całe życie grałem dla publiczności" – mówił niejednokrotnie). Muzyka Krzysztofa Ścierańskiego to mieszanka kilku barw. Wśród nich jazzu, fusion, wpływów afrykańskich i latynoamerykańskich, plus rocka i bluesa. "Jazz, Rock i Święty Spokój" to zarówno doskonale już znane odbiorcom muzyczne DNA artysty, jak i pewna domieszka czegoś zaskakującego. "Muzycznie żyję w swoim świecie" – powiedział kiedyś Krzysztof Ścierański. I na płycie "Jazz, Rock i Święty Spokój" prezentuje nam tego świata kolejne oblicze. To z pewnością kolejny ciekawy rozdział biografii wielkiego muzyka, który nieustannie szuka artystycznych dróg, nie ogląda się na nikogo i na pewno w tych poszukiwaniach się nie zatrzyma.

