Lider KSU w Polskim Radiu RDC o filmie „Idź pod prąd” [POSŁUCHAJ]

Dzisiaj do kin wchodzi film o legendarnej polskiej grupie punkowej KSU pod tytułem „Idź pod prąd”. Jak się okazuje, informacja o nim rozchodzi się głównie pocztą pantoflową. — Ludzie do mnie z Ustrzyk Dolnych dzwonią, a film jest o Ustrzykach. Nawet plakatu nie mają. Podobno wydrukowali z internetu na jakimś kiepskim papierze, jakiegoś niskiego formatu i to wisi na kilku tablicach — powiedział w audycji „Ramię w ramię” lider zespołu Eugeniusz „Siczka” Olejarczyk.