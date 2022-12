„Księżniczka na ziarnku głosu. Kwiat i rycerz – Ewa Podleś”. Premiera w poniedziałek! RDC 09.12.2022 17:33 „Księżniczka na ziarnku głosu. Kwiat i rycerz – Ewa Podleś” to kolejne słuchowisko w naszym muzycznym cyklu „Gama i pasażerowie”. Premiera w najbliższy poniedziałek 12 grudnia o godz. 16:20 tylko w Radiu dla Ciebie!

Mówcie sobie co tam chcecie, prawdziwe księżniczki są na świecie. Co prawda poznaje się je nie po tym, że ziewają z niewyspania z powodu uwierającego ziarenka pod posłaniem, lecz po tym, że z otwartą przyłbicą mierzą się z najtrudniejszymi przeszkodami. Oto historia, jaka mogła się przydarzyć jednej z nich. Posłuchajcie o Ewie Podleś, najprawdziwszej księżniczce, a zarazem rycerzu. Głos, który wykiełkował w jej krtani z połkniętego czarodziejskiego ziarenka, z równą łatwością kruszy najtrwalsze mury, co wprawia w drżenie najczulsze struny uczuć. Ciągle jednak trzeba go pielęgnować niczym najdelikatniejszy kwiat.

„Księżniczka na ziarnku głosu. Kwiat i rycerz – Ewa Podleś” - Mateusza Kanabrodzkiego w RDC już w poniedziałek o 16:20.

A w piątek, 16 grudnia, „Krajobraz z burzą. Bajka o Pawle Mykietynie” Jarosława Mikołajewskiego.

Bajki nadajemy w poniedziałek i w piątek o godz. 16:20. Powtórki w sobotę i w niedzielę o 9:30. Wyjątkowy cykl w RDC „Gama i pasażerowie” to wyjątkowe muzyczne słuchowiska dla dzieci w RDC. Cykl powstał we współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym.



Wyjątkowy cykl w RDC

Bohaterami książek i kolejnych słuchowisk są sławni, polscy współcześni muzycy, którzy ukrywają się w dźwiękach klawiszy fortepianu: białych i czarnych. Przygody, opowieści, historyjki, bajki, zabawne perypetie i przypadki artystów spisali wspaniali autorzy, m.in. Krzysztof Lipka, Remigliusz Grzela, Dorota Kassjanowicz, Zofia Stanecka czy Zbigniew Dmitroca.

Pomysłodawczynią książkowej serii jest Kalina Cyz, a adaptacji i reżyserii słuchowisk podjęły się Dyrektor Literacka RDC Aleksandra Głogowska i Anna Skuratowicz. Reżyserią dźwięku zajął się Andrzej Brzoska.

W słuchowiskach wystąpili wybitni aktorzy, których głosy znane są zarówno młodszym, jak i starszym fanom radiowych opowieści. Danuta Stenka, Grażyna Barszczewska, Piotr Fronczewski, Krzysztof Kumor, Olaf Lubaszenko, Andrzej Seweryn, Rafał Zawierucha, Dorota Landowska, Paulina Holtz, Grzegorz Damięcki – to między innymi oni przeniosą nas w świat sławnych, polskich kompozytorów, wirtuozów, śpiewaków i dyrygentów.

Producentami słuchowisk Gama i pasażerowie są Polskie Radio RDC „Radio dla Ciebie” oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych oraz online na www.rdc.pl/player.



16.12 „Krajobraz z burzą. Bajka o Pawle Mykietynie” - Jarosław Mikołajewski

