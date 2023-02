Krzysia Górniak, Rui Teles i Maciej Wieżyński w studiu RDC RDC 06.02.2023 18:21 W najbliższy czwartek 9 lutego, po godz. 18:00 w Studiu Radia dla Ciebie odbędzie się kolejny koncert z cyklu Kwarantanna w Hi-Fi. Tym razem naszymi gośćmi będą Krzysia Górniak, Rui Teles i Maciej Wieżyński.

Krzysia Górniak, Rui Teles i Maciej Wieżyński w RDC (autor: RDC)

Krzysia Górniak to jedna z najlepszych gitarzystek jazzowych w Europie, kompozytorka, producentka i aranżerka. Obdarzona niezwykłą osobowością artystyczną od wielu lat koncertuje na scenach festiwalowych i klubowych w Polsce i za granicą, a także w filharmoniach i teatrach muzycznych m.in. w Austrii, Francji, Niemczech, Grecji, Słowenii. Jej sposób grania to połączenie wirtuozerii z subtelną kobiecością, odnajduje się w wielu stylach muzycznych, swobodnie poruszając się w różnych konwencjach. Współpracuje z muzykami jazzowymi, folkowymi, a także grywa z orkiestrami symfonicznymi i kwartetami smyczkowymi. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego i Sztuki Dramatycznej w Grazu (Austria) w klasie gitary jazzowej. W plebiscycie za 2018 rok, czytelnicy miesięcznika Jazz Forum umieścili Krzysię Górniak wśród 10 najlepszych polskich gitarzystów jazzowych. Wydała 6 autorskich płyt.

Pat Metheny o jej płycie Tales napisał: „I have been listening to your CD – and you all sound really good on there! Nice blend between you and I think it is great that you seem to be working hard on trying to get your own group sound and concept happening!”

Rui Teles – wokalista, kompozytor, autor tekstów, restaurator, urodzony w Aveiro w północnej części Portugalii, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki na muzycznej scenie. Już w wieku 15 lat z przyjaciółmi założył swój pierwszy zespół. Okres studiów spędził w górskim miasteczku Guarda, gdzie kształcił się na trenera piłki nożnej i nauczyciela wychowania fizycznego. Jako student spotkał muzyków z muzycznego środowiska Coimbry, z którymi założył pierwszy poważniejszy zespół Carioca Express. Ich przyjaźń i muzyczna współpraca trwa do dziś.

W wieku 25 lat przeprowadził się do Lizbony. Mieszkał w najstarszej lizbońskiej dzielnicy- Alfamie, gdzie często występował w znanych domach fado Casas do Fado. Czas spędzony w Lizbonie był czasem jego największego muzycznego rozwoju. Nawiązał kontakt oraz występował z wieloma profesjonalnymi portugalskimi muzykami, takimi jak: João Madeira, Luis Pedro Madeira, Sergio Costa, Miguel Veras, Janita Salome, JP Simoes. W tym okresie był również głównym wokalistą kilku zespołów Quinteto 22222, Beduinos a gasoleo, Portugues suave, Telefonia, które występowały na ważnych muzycznych wydarzeniach i festiwalach. W 2016 roku los zaprowadził go na drugi kraniec Europy – na Mazury. Nawiązał kontakt ze znaną gitarzystką jazzową Krzysią Górniak, z którą parokrotnie koncertował na mazurskich scenach. W 2022 roku podjęli decyzję o założeniu zespołu „Astrolabe” i nagraniu płyty, zawierającej zarówno autorskie piosenki, jak i portugalskie klasyki.

Maciej Wieżyński – gitarzysta, kompozytor, pedagog. Studiował gitarę klasyczną u profesora Jerzego Nalepki, gitarę flamenco u Jakuba Niedoborka. Współpracował z Teatrem Tańca Politechniki Lubelskiej. Jest autorem muzyki do spektaklu znanej francuskiej tancerki i performerki Sosany Marcelino. Warsztat jazzowy szlifuje u Krzysi Górniak. Najlepiej czuje się w klimatach południowych związanych z gitarą hiszpańską. Otrzymał dyplom ministra kultury i sztuki za aranżację instrumentalną utworu w konkursie pamięci Jacka Kaczmarskiego. Jest liderem zespołu Madrugada Sombra łączącego muzykę polską z flamenco. Zespół otrzymał wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Mikołajki Folkowe.

Od 2022 jest członkiem zespołu Astrolabe.

