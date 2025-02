Zbliża się premiera filmu „Przepiękne”. Konrad Eleryk zdradził w RDC intymne szczegóły pracy na planie Cyryl Skiba 26.02.2025 08:37 Praca na planie filmu „Przepiękne”, była dla Konrada Eleryka miłą odskocznią, bo nie musiał znowu grać „twardziela”. Aktor opowiedział na antenie Polskiego Radia RDC o pracy na planie. W filmie nie brakuje intymnych scen z jego udziałem. — Nigdy to nie jest takie na luzie. Zawsze jest to w pewien sposób krępujące, ale jak się mamy całować, to się całujemy — powiedział Eleryk w audycji „W rytmie kultury”.

Konrad Eleryk (autor: RDC)

W piątek 7 marca do kin wejdzie film „Przepiękne” w reżyserii Katarzyny Priwieziencew. W ramach cyklu „Kino dla Ciebie w Atlanticu” widzowie będą mogli wziąć udział w przedpremierowym pokazie filmu już 27 lutego.

„Przepiękne!” to film, który poruszy serca wszystkich kobiet. Opowiada historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą.

Jedną z ról w filmie gra Konrad Eleryk, który wciela się w rolę atrakcyjnego nauczyciela wychowania fizycznego. Aktor powiedział na antenie Polskiego Radia RDC, że praca na planie tego filmu, była bardzo miłą odskocznią, bo nie musiał znowu grać „twardziela”.

W filmie pojawia się wątek miłosny. Nie brakuje również intymnych scen z udziałem Eleryka. Aktor opowiedział w audycji „W rytmie kultury” o kulisach powstawania scen damsko-męskich zbliżeń.

— Nigdy to nie jest takie na luzie. Zawsze jest to w pewien sposób krępujące, ale jak się mamy całować, to się całujemy. Nikt tam nie udaje, że się nie całuje — powiedział Eleryk.

Pokaz odbędzie się w czwartek w Kinie Atlantic przy ulicy Chmielnej 33 o godzinie 19:00.

Po projekcji Beata Jewiarz poprowadzi rozmowę z dr Alicją Długołęcką, pedagożką, psychoterapeutką i edukatorką seksualną.

O czym jest film „Przepiękne”?

Magda (Marta Nieradkiewicz) próbuje pogodzić wychowanie dwójki małych dzieci z prowadzeniem domu, a jednocześnie pragnie wrócić do pracy i realizować swoje zawodowe ambicje.

Basia (Marta Ścisłowicz), skryta za murem nieufności, za wszelką cenę, unika miłości, choć bardzo jej pragnie.

Krysia (Hanna Śleszyńska), po trzydziestu latach małżeństwa, chce czerpać z życia pełnymi garściami, nawet jeśli jej mąż nie podziela jej entuzjazmu.

Agata (Katarzyna Herman), odnosząca sukcesy bizneswoman, nie potrafi odnaleźć nici porozumienia z nastoletnią córką. Julia (Kamila Urzędowska) jest gotowa poświęcić wszystko, by przedłużyć swoją karierę w branży, która ceni tylko młodość i urodę.

A mała Tosia (Róża Szmidt)? Ona po prostu szuka odpowiedzi na wielkie pytania, które stawia przed nią życie.

