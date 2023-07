Konkurs z okazji premiery słuchowiska dla dzieci pt. „Cudowne Przygody Pana Pinzla rudego” RDC 26.07.2023 13:11 Radio dla Ciebie zaprasza na konkurs.

Konkurs!

Z okazji premiery naszego najnowszego słuchowiska dla dzieci pt. „Cudowne Przygody Pana Pinzla rudego” opartego na opowiadaniu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w adaptacji i reżyserii Aleksandry Głogowskiej, przygotowaliśmy dla Was konkurs.

Do zdobycia aż 8 zestawów małego artysty!

Wystarczy, że 1 sierpnia o godz. 17:05, wysłuchacie premiery słuchowiska i wyślecie nam rysunek przedstawiający psa — jamnika, jednego z głównych bohaterów!

Prace plastyczne należy wysłać mailem na adres: konkurs@rdc.pl

Na zgłoszenia czekamy do 7 sierpnia!

Rozstrzygnięcie konkursu już 8 sierpnia na naszym Instagramie!

Regulamin dostępny TUTAJ.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!