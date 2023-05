Koncert Laureatów i nagroda od RDC. Ostatni akord XX Konkursu Ady Sari RDC 14.05.2023 17:34 Długą owacją i okrzykami „brawo” zakończył się w sobotę, 13 maja, Koncert Laureatów XX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu. To wydarzenie, które zgromadziło na scenie najlepszą młodzież wokalną z całego świata, wyselekcjonowaną przez międzynarodowe jury, było ostatnim akordem tegorocznej edycji.

Informacja prasowa

Na Koncercie Laureatów, na estradzie sali widowiskowej Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, wystąpiło siedmioro wokalistów, zdobywców głównych nagród regulaminowych. Tylko laureaci najwyższych miejsc mieli okazję na scenie pokazać się dwa razy. Wieczór należał przede wszystkim do Chao Liu, barytona z Chin, zdobywcy I miejsca w kategorii głosów męskich, który zaprezentował arię Wolframa „O! Du mein holder Abendstern” z III aktu opery „Tannhäuser” Wagnera, a także arię Belcore „Come Paride vezzoso” z I aktu opery „Napój miłosny” Donizettiego. Także dwa razy zaśpiewał Liang Wei, tenor z Chin, przedstawiając arię Cavaradosiego „Recondita armonia” z I aktu opery „Tosca” Pucciniego oraz arię Don José „La fleur, que tu m’avais jetée” z II aktu opery „Carmen” Bizeta. Jego występy wzbudzały ogromny aplauz publiczności.

Dwa razy na scenie pojawiły się zdobywczynie dwóch równorzędnych II nagród (I nagrody w kategorii głosów żeńskich jury nie przyznało): Weronika Rabek, mezzosopran z Polski oraz Hyejin Lee, sopran z Korei Południowej. Co ciekawe, obie artystki, na co dzień koleżanki z Teatru w Magdeburgu, wykonały tę samą arię Rozyny „Una voce poco fa” z I aktu opery „Cyrulik sewilski” Rossiniego. I każda inaczej! Ponadto, Polka zaśpiewała jeszcze arię Sesto „Parto, parto” z I aktu opery „Łaskawość Tytusa” Mozarta, zaś Koreanka arię Gildy „Gualtier maldè / Caro nome” z I aktu opery „Rigoletto” Verdiego. Ich występy także kończyły się wiwatami publiczności.

W Koncercie Laureatów zaprezentowali się również: Celine Mun, sopran z Korei Południowej, która zdobyła III miejsce w kategorii głosów żeńskich (w męskiej kategorii III nagrody jury nie przyznało). Pochwaliła się ona bezbłędną polszczyzną, śpiewając arię Hanny z IV aktu opery „Straszny dwór” Moniuszki, która niesie w sobie niezwykle trudną do wymówienia zbitkę słów, np.: „(…) do grobu trwać w bezżennym stanie”. Tego wieczoru wystąpili także zdobywcy wyróżnień: Adrian Janus, baryton z Polski oraz Iryna Haich, mezzosopranistka z Ukrainy. Artystom, podobnie jak w finale, towarzyszyła Orkiestra Opery Krakowskiej pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego.

Nagroda od Radia dla Ciebie

Występy laureatów poprzedziła uroczystość wręczenia nagród, których pula wyniosła w tej edycji ponad 100 tysięcy zł. To był prawdziwy deszcz nagród, bo oprócz tych finansowych artyści otrzymali również m.in. komplety biżuterii, zestawy kosmetyków, a także zaproszenia na koncerty.

Po raz pierwszy w tym roku została wręczona Nagroda im. prof. Heleny Łazarskiej, twórczyni Konkursu, którą ufundował Antoni Malczak, także twórca tej imprezy. Fundator wraz z synem zmarłej w zeszłym roku Pani Profesor, Władysławem Łazarskim, wręczył z dużym wzruszeniem wyróżnienie Justynie Khil z Polski. Publiczność wspomnienie Antoniego Malczaka o Helenie Łazarskiej przyjęła owacją na stojąco. Zwłaszcza, że przypomniane zostało motto twórczyni Konkursu, będące wskazówką dla młodych: „Kochaj muzykę w sobie, a nie siebie w muzyce”.

W części oficjalnej nie zabrakło też podziękowań kierowanych od organizatorów do patronów, sponsorów, wykonawców, pracowników i wszystkich, którzy od lat wspierają ideę Konkursu im. Ady Sari w Nowym Sączu. - Muszę powiedzieć, że ten Konkurs jest najsympatyczniejszym i najlepszym na świecie – mówił ze sceny Tadeusz Deszkiewicz, prezes Radia RDC, doradca Prezydenta RP do spraw kultury, który ufundował dwie nagrody w postaci koncertów na antenie w swojej rozgłośni.

Wiele miłych słów padło także – podczas konferencji prasowej – pod adresem laureatów Konkursu. Jurorzy podkreślali, że wszyscy byli na swój sposób świetni, a ich umiejętności spowodowały, że można było dyskutować o niuansach wykonań i o interpretacji. „Pierwszy raz jestem na Konkursie, gdzie poprzeczka jest ustawiona tak wysoko. Wszyscy jesteście wspaniali, obdarzeni przepięknymi głosami” – mówił podczas konferencji prasowej Marcin Habela, m.in. profesor śpiewu na Genewskim Uniwersytecie Muzycznym. A po wieczornym koncercie dodał: To wspaniała utalentowana młodzież. Przyjemnie było ich dziś wysłuchać.

Oprócz wymienionych wcześniej Małgorzaty Walewskiej i Marcina Habeli, śpiewaków oceniało międzynarodowe jury w składzie: Beata Klatka – Dyrektor Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki oraz Kierownik Akademii Operowej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie; Dominik Licht – Konsultant w zakresie castingu w Duńskiej Operze Królewskiej w Kopenhadze; Rebekah Rota – Dyrektor Opery w Wuppertalu w Niemczech (od sezonu 2023/24) i Keith Bernard Stonum – Dyrektor Artystyczny Jungen Oper im NORD (Staatsoper Stuttgart, Niemcy), śpiewak, który pierwszy raz zasiadał w jury i który był zachwycony młodymi artystami.

Nowy Sącz na zawsze siedzibą konkursu

Dużo komplementów usłyszeli także organizatorzy Konkursu – MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu. Zarówno od uczestników, jak i jurorów. Wszyscy podkreślali niezwykłą atmosferę tej imprezy, profesjonalizm, a także wielkie serce zaangażowanych w wydarzenie osób. Za Andrzejem Zarychem, dyrektorem MCK SOKÓŁ oraz Lilianą Olech, kierownikiem Biura Organizacyjnego Konkursu, która od początku pracuje przy tym wydarzeniu, stoi zespół doskonałych pracowników i wolontariuszy SOKOŁA. Ich niezwykła praca została doceniona długimi brawami. Dyrektor wielu osobom dziękował ze sceny.

Podczas tegorocznej edycji współorganizatorem Konkursu była Opera Krakowska, a finał rozegrał się w Krakowie. - Proszę nie przenoście nam Konkursu do Krakowa – mówił Tadeusz Deszkiewicz, na konferencji prasowej. - Konkurs zawsze będzie w Nowym Sączu i co do tego nie ma żadnych wątpliwości – utwierdził wszystkich zgromadzonych Andrzej Zarych, dyrektor MCK SOKÓŁ.

Najlepszym podsumowaniem tego były słowa Chao Liu chińskiego barytona, zdobywcy I miejsca. - Przede wszystkim chcemy mieć doświadczenie, a także utrzymać pasję tego zawodu. Dla nas nie jest najważniejsze, aby wygrać, tylko aby stać na scenie. Ważna jest przede wszystkim rola i interpretacja oraz emocje jakie niesie. Gratuluję wszystkim moim doskonałym kolegom. Cieszę się ogromnie ze zwycięstwa – mówił.

Przypomnijmy, że w tegorocznym Konkursie ostatecznie udział wzięło 55 uczestników z 11 krajów: Polski (33), Chin (7), Korei Południowej (3), Ukrainy (3) oraz po dwie osoby z Niemiec i USA, a także po jednej z: Austrii, Belgii, Czech, Słowenii, Szwecji. To o 9 osób więcej niż w poprzedniej, pandemicznej edycji.

Konkurs odbywa się od 1985 roku, co dwa lata. Jego organizatorem jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

To już wszystko. Zapraszamy za dwa lata, kiedy to w 2025 roku rozegra się XXI edycja Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu.

