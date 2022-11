Katarzyna Łaziuk laureatką konkursu Nagroda POLIN 2022 RDC 30.11.2022 22:56 Katarzyna Łaziuk została laureatką konkursu Nagroda POLIN 202, a wyróżnienia otrzymali: Stowarzyszenie Sądecki Sztetl i Zespół Szkół w Krzepicach. Zwycięzców ogłoszono w środę wieczorem podczas finału konkursu w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i online w mediach społecznościowych.

Nagroda POLIN przyznana (autor: PAP/Piotr Nowak)

Kapituła konkursu doceniła Katarzynę Łaziuk za działanie na rzecz pamięci o wielokulturowej przeszłości Mińska Mazowieckiego m.in. organizację dni pamięci, wyjazdów edukacyjnych, pobytów młodzieży izraelskiej w szkole, w której do niedawna pracowała, organizację międzynarodowych projektów i pielęgnowanie kontaktów z potomkami mińskich Żydów. Zwyciężczyni konkursu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 25 000 złotych.

„Finał konkursu Nagroda POLIN to jeden z najważniejszych dni w naszym kalendarzu, prawdziwe święto Muzeum POLIN. Nie chodzi tylko o coraz większe zainteresowanie konkursem i nagrodami, co z satysfakcją odnotowuję. To przede wszystkim dowód na to, że są wśród nas wspaniali ludzie, którzy nadzwyczaj konsekwentnie i z ogromnym zaangażowaniem oraz poświęceniem realizują misję, która expressis verbis wyrażona jest w statucie Muzeum POLIN” – powiedział podczas ceremonii Zygmunt Stępiński, dyrektor Muzeum POLIN.

Wyróżnienia

Wyróżnienia w konkursie przyznano Stowarzyszeniu Sądecki Sztetl i Zespołowi Szkół w Krzepicach. Sądecki Sztetl od jedenastu lat propaguje ideę dialogu polsko-żydowskiego i pamięci o ofiarach Holokaustu wśród mieszkańców Nowego Sącza oraz na Sądecczyźnie. Jest jedyną tego typu organizacją w regionie działającą na dużą skalę na rzecz budowy relacji polsko-żydowskich, upamiętnienia miejsc związanych z ludnością żydowską i rocznic oraz popularyzowania wiedzy o historii sądeckich Żydów.

Zespół Szkół w Krzepicach w 2008 roku zainicjował projekt „Krzepice – dwie kultury-wspólna pamięć”, w ramach którego zaadoptował pochodzący z XVIII wieku cmentarz żydowski mieszczący się przy ulicy Nadrzecznej. Od tamtej pory młodzież pod opieką Jolanty Drab, nauczycielki języka polskiego, oraz innych pracowników szkoły corocznie wykonuje prace porządkowe.

Każdy z wyróżnionych otrzyma nagrodę finansową w wysokości 15 000 złotych. W gronie tegorocznych finalistów konkursu znaleźli się również: Izabela Sekulska, Magdalena Smoczyńska i Michał Szaflarski. Finaliści otrzymają nagrody finansowe w wysokości 6 000 złotych.

W trakcie finału konkursu Nagroda POLIN 2022 dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przyznał Nagrodę Specjalną Fundacji Brama Cukermana, która od wielu działa na rzecz przywracania i ochrony pamięci Żydów polskich w Zagłębiu Dąbrowskim – w Będzinie i okolicach oraz Żydów Górnośląskich – w Gliwicach i okolicach, prowadząc m.in. szeroko pojętą działalność edukacyjną, wydawniczą i związaną z zachowaniem dziedzictwa materialnego i niematerialnego polskich Żydów. Przed laty pierwszą Nagrodę Specjalną otrzymał Jan Jagielski (2016), w kolejnych latach jej laureatami byli: Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce (2017), Bogdan Białek i Adam Bartosz (2018), Centrum Żydowskie w Oświęcimiu (2019) oraz Zbigniew Nosowski (2021).

Za co nagroda POLIN?

Nagroda POLIN jest przyznawana osobom, organizacjom lub instytucjom aktywnie działającym na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów, a jej celem jest promocja postaw zgodnych z misją Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Spośród otrzymywanych przez muzeum zgłoszeń kapituła konkursu każdego roku nominuje, nagradza i wyróżnia osoby lub organizacje, które w ostatnich latach wykazały się ważnym, niekonwencjonalnym, niezwykłym działaniem, postawą, dziełem, wypowiedzią o istotnym wpływie na społeczną świadomość historii polskich Żydów oraz na budowanie relacji polsko-żydowskich.

Mecenasem konkursu Nagroda POLIN 2022 jest Jankilevitsch Foundation. Nagrody pieniężne w tegorocznej edycji konkursu ufundowali: Tomek Ulatowski, Znamienity Darczyńca Muzeum POLIN; Wiktor Askanas i Ewa Masny-Askanas; Odette and Nimrod S. Ariav Foundation oraz anonimowy darczyńca.

Współorganizatorem finału konkursu Nagroda POLIN 2022 jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Działanie realizowane jest w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” jest finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

