Jazz dla Ciebie wraca na antenę RDC. Dziś koncert Izy Połońskiej i Marcela Balińskiego Cyryl Skiba 25.09.2023 11:32 W Radiu dla Ciebie dziś wielki powrót naszego muzycznego cyklu „Jazz dla Ciebie”. Nowy sezon otworzy występ Izy Połońskiej, której towarzyszyć będzie pianista Marcel Baliński. – Iza Połońska potrafi stworzyć niezwykły nastrój. Jej interpretacje piosenek są krystalicznie czyste – mówi prezes RDC Tadeusz Deszkiewicz.

Jazz dla Ciebie. Cykl koncerów jazzowych wraca na antenę RDC! (autor: RDC)

Koncert „Cały świat” zainauguruje cykl „Jazz dla Ciebie”, który dziś wraca na naszą antenę. Wieczorem w studiu Radia dla Ciebie wystąpi wokalistka Iza Połońska, której towarzyszyć będzie pianista Marcel Baliński.

To będzie wyjątkowe spotkanie z jazzową piosenką aktorską, na którym nie zabraknie klasyki.

– Jako pierwsza wystąpi Iza Połońska. To wybitna wokalistka, która charakteryzuje się tym, że jej interpretacje są krystalicznie czyste, a poza tym z niezwykłym zrozumieniem przekazuje treść piosenek. Te piosenki zaś to nasza klasyka w większości, czyli Wasowski, Przybora czy Osiecka – mówi prezes Radia dla Ciebie Tadeusz Deszkiewicz.

Wieczór zapowiada się bardzo nastrojowo. – Iza Połońska potrafi stworzyć niezwykły nastrój. Byłem na kilku jej recitalach w różnych salach i za każdym razem przyjmowana była entuzjastycznie. Myślę, że tak będzie również i u nas – dodaje Tadeusz Deszkiewicz.

Koncert już dziś godz. 19:00 w studiu Radia dla Ciebie.

Iza Połońska i Marce Baliński w „Jazz dla Ciebie”

Iza Połońska to wokalistka, doktor sztuki, trener wokalny. Absolwentka Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (studia magisterskie) i Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu (mistrzowskie studia podyplomowe). Śpiewa w różnych stylach od klasyki po piosenkę aktorską i jazz.

Od 2016 roku koncertuje z projektami symfonicznymi, które współtworzy z aranżerem, kompozytorem i akordeonistą Leszkiem Kołodziejskim: POŁOŃSKA ŚPIEWA OSIECKĄ, MŁYNARSKI SYMFONICZNIE, KRAJEWSKI SYMFONICZNIE.

Na scenie spotyka się najczęściej: ze Zbigniewem Zamachowskim, Mieczysławem Szcześniakiem, Janem Emilem Młynarskim, czy Wojciechem Myrczkiem. A także ze znakomitymi muzykami: z Michałem Kobojkiem, Michałem Grottem, Radosławem Bolewskim, Kubą Raczyńskim, Witkiem Janiakiem, Maciejem Tubisem, Aleksandrą Nawe, Sylwią Michalik, Tomaszem Darochem, Adamem Krzeszowcem, Wojciechem Fudalą, Krzysztofem Karpetą i z wieloma innymi.

Marcel Baliński zaś to pianista, kompozytor. Za debiutancki album jego trio “Opalenizna i wiatr” w 2023 roku został nominowany do nagrody Fryderyki, a Jazz Forum wskazało go w czołówce nadziei polskiego jazzu.

Występował w wielu krajach Europejskich m.in.: w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Luksemburgu. Lider projektów: Współgłosy, Marcel Baliński Trio, Entropia Ensemble, Marcel Baliński Quartet feat. Rudi Mahall.

Sponsorem koncertu „Jazz dla Ciebie” są SADY GRÓJECKIE.

Koncert „Jazz dla Ciebie” transmitowany będzie na antenie Radia dla Ciebie, a także na naszej stronie rdc.pl i na kanale RDC w serwisie YouTube.

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.