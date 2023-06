Folkowy weekend w RDC. Będziemy na konkursie „Jawor” i Wesele Kurpiowskim RDC 16.06.2023 19:31 Folkowy weekend w Radiu dla Ciebie – będziemy na dwóch dużych imprezach promujących kulturę tradycyjną. Pierwsza to finał konkursu „Jawor – u źródeł kultury”, a druga to Wesele Kurpiowskie w Kadzidle. O szczegółach mówi prezes RDC Tadeusz Deszkiewicz.

2 Kurpie (autor: Gmina Kadzidło)

W najbliższy weekend na antenie RDC transmitować będziemy dwa ważne z punktu widzenia kultury ludowe i folkloru wydarzenia.

Pierwsze to konkurs „Jawor – u źródeł kultury”. Wielki finał odbędzie się w sobotę i niedzielę. Mazowsze reprezentować będzie Kapela Agopsowicza oraz zespół Promyki.

– Będziemy na festiwalu organizowanym przez siedemnaście rozgłośnie Polskiego Radia. Każda rozgłośnia wysyłała swoich kandydatów na konkurs „Jawor”. Radio dla Ciebie reprezentują dwa zespoły: Kapela Agopsowicza, rewelacyjny zespół ludowy, i młodzieżowa kapela Promyki – mówi prezes RDC Tadeusz Deszkiewicz.

Z kolei nasz dziennikarz Piotr Łoś odwiedzi Kadzidło i będzie naszym słuchaczom zdawał relację z Wesela Kurpiowskiego.

– Wesele Kurpiowskie w Kadzidle to jedna z największych imprez folklorystycznych Mazowsza. Do Kadzidła zjeżdżają się fani muzyki ludowej i w ogóle folkloru z całej Polski. Będziemy także to wydarzenie relacjonować na naszej antenie, wysyłamy tam nasz wóz transmisyjny – dodaje prezes Deszkiewicz.

W sobotę o godz. 20:00 zabawa weselna z młodą parą, a w niedzielę na finał imprez, na którym wystąpi zespół Pectus.

