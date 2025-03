Nienamacalne 12 zmysłów. Igo o genezie swojej nowej płyty w Polskim Radiu RDC Bogdan Fabiański 17.03.2025 04:13 Wokalista Igor Walaszek w Polskim Radiu RDC opowiedział o swojej najnowszej płycie „12”, która ukazała 13 marca. W rozmowie z Bogdanem Fabiańskim w audycji „Bez limitu” mówił o swoich inspiracjach do stworzenia albumu, z którego piosenki prezentujemy na naszej antenie.

Okładka płyty Igo "12" (autor: Mat.pras.)

Igo na antenie RDC opowiadał o swoim najnowszym albumie „12”, który promuje teraz na koncertach w całym kraju. Podczas wywiadu przybliżył kontekst wszystkich utworów, o czym są, jakich problemów dotykają i jak powstawały.

Zapytany o genezę tytułu krążka, odpowiedział Bogdanowi Fabiańskiemu, że dwunastka to liczba doskonałości. Zaciekawiła go także teoria dwunastu zmysłów.

- Wpadłem kiedyś na takie artykuły pana Rudolfa Steinera, który opisywał swój pomysł na temat zmysłów ludzkich. I on zaproponował światu taką teorię, że zmysłów jest nie pięć i nie sześć, do którego tam dodajemy intuicję, ale jest ich 12. Są nienamacalne i odpowiadają też za takie różne czynności życiowe, które mamy, jak nie wiem, zmysł równowagi, czy zmysł jakby naszych socjalnych zdolności też, czyli rozmów międzyludzkich - mówił.

Płyta w całości zaśpiewana jest po polsku, co dla wokalisty jest nowością. Wcześniej sięgał po język angielski, zwłaszcza ze swoim macierzystym zespołem Clock Machine. Fabiański zasugerował, że Igo prezentuje nowym materiałem swoją "niegrzeczną" stronę...

- Mam tak, że pokazuję po prostu prawdę, to kim jestem i co chcę powiedzieć. I mówię o swoich emocjach otwarcie. Napisałem teksty po polsku. To jest moja pierwsza płyta w pełni po polsku, więc jest to jakiś dla mnie krok dosyć duży - tłumaczył.

Igo podkreślał, że tworząc album nie miał żadnego innego odniesienia muzycznego, wspólnego mianownika, który mu przyświecał. Bardziej zależało mu na dobraniu instrumentarium, które będzie odpowiednie dla nastroju, który chciał uzyskać.

- Nie miałem stricte jakiejś takiej rzeczy, którą bym chciał, że chciałbym brzmieć jak to, tylko bardziej się zagłębiałem w środek jakby samego siebie, co dla mnie oznacza to, co w tym momencie chcę powiedzieć i w jaki sposób to ubrać. Czy właśnie chcę tutaj dodać pianino, które mi zagra w jakimś kolorze, czy chcę gitarę, czy coś innego. Każda z tych piosenek jest osobną opowieścią - dodał.

Nad muzyką z Igorem Walaszkiem pracowali między innymi Jakub Jaworski, Jakub Galiński i Bartosz Dziedzic.

