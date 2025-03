Spotkanie poświęcone Bohumilowi Hrabalowi dziś w Mazowieckim Instytucie Kultury Cyryl Skiba 07.03.2025 16:23 „Obcy pod specjalnym nadzorem. Hrabal na Elektoralnej” - pod tym hasłem dziś spotkanie w Mazowieckim Instytucie Kultury. Z dwójką czeskich prozaików: Kateřiną Tučkovą i Janem Štifterem rozmawiała będzie Anna Maślanka. Wydarzenie zorganizowane jest w 57. rocznicę jedynego w Polsce spotkania autorskiego pisarza, które miało miejsce właśnie w budynku przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie, gdzie dziś mieści się Mazowiecki Instytut Kultury.

Mazowiecki Instytut Kultury (autor: MIK)

Współcześni czescy pisarze chętnie przyglądają się postaciom na marginesie społeczeństwa, pogranicznym, uwierającym swoją odmiennością, niewpisującym się w schematy.

Jak niechęć do obcości odcisnęła się na czeskiej historii, a jak przejawia się dziś? I czy w tym, co inne, można dostrzec nie mankament, a ozdobę – jak pokazywał nam Bohumil Hrabal?

Na te tematy z dwójką cenionych czeskich prozaików, Kateřiną Tučkovą i Janem Štifterem, będzie rozmawiała dziś Anna Maślanka, popularyzatorka wiedzy o czeskiej literaturze.

W Mazowieckim Instytucie Kultury odbędzie się doroczny wieczór poświęcony wybitnemu czeskiemu twórcy – Bohumilowi Hrabalowi.

- Udało mu się jakby stworzyć takie pewne uniwersum, które oparte jest na jego takiej indywidualnej historii, na rzeczach, które są jakby bliskie chyba nam wszystkim, które są gdzieś tam poza historią, poza konkretnymi jakimiś sprawami, ale jednocześnie są osadzone w tej historii - mówiła w Polskim Radiu RDC Elżbieta Szymańska z MIK.



Spotkanie poprzedzi słuchowisko na żywo z tekstami Bohumila Hrabala, według koncepcji i w reżyserii Piotra Skotnickiego. Wystąpią: Angelika Kurowska i Szymon Kuśmider.

- Akcja się dzieje na takim złomowisku, gdzie pracują tak zwany polityczni więźniowie. To jest zbieranina najciekawszych indywiduów i wspaniałych osób. Kobiety oddzielnie, mężczyźni oddzielnie i pilnuje tego wszystkiego anioł, który jest takim opiekunem. I to jest tak piękne opowiadanie, gdzie mamy historię, bo wiemy, że ci ludzie znaleźli się tam nieprzypadkowo. Że tutaj jest jakby ten autorytarny reżim, daje o sobie znać. Z drugiej strony jest to ludzka historia o kobietach, które pragną bliskości, chce się znaleźć blisko tych mężczyzn, żeby ich poczuć, dotyk ręki, przytulić. I ten anioł, który się nagle poczuwa tym jakby ojcem - mówiła Szymańska.





Początek piątkowego spotkania o godzinie 19:00. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki.

Doroczny wieczór poświęcony Bohumilowi Hrabalowi jest zorganizowany w 57. rocznicę jedynego w Polsce spotkania autorskiego pisarza, które miało miejsce w budynku przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie, gdzie dziś mieści się Mazowiecki Instytut Kultury. Po spotkaniu wyświetlono wtedy film "Pociągi pod specjalnym nadzorem" – nakręcony na podstawie opowiadania Hrabala. Miesiąc później obraz nagrodzono statuetką Oscara.

