Gala Laureatów Nagrody Dziennikarskiej Rady Programowej Radia RDC za rok 2022! RDC 13.11.2023 11:26 Już 14 listopada, we wtorek po godz. 18:00 w Muzycznym Studiu Agnieszki Osieckiej przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie odbędzie się „Gala Laureatów Nagrody Dziennikarskiej Rady Programowej Radia RDC za rok 2022”. Podczas uroczystej Gali transmitowanej na naszej antenie, nie tylko poznamy laureata Nagrody Dziennikarskiej, ale także usłyszymy koncert wspaniałej artystki Kingi Rataj z zespołem.

RDC

We wtorek w Muzycznym Studiu Agnieszki Osieckiej przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie odbędzie się „Gala Laureatów Nagrody Dziennikarskiej Rady Programowej Radia RDC za rok 2022”. Finalistami zostali: pan redaktor Marek Romański za audycję „Ale Jazz”, pan profesor Karol Radziwonowicz za audycję „O muzyce dla ciebie” oraz pan redaktor Łukasz Badowski za audycję „Z innej planety”.

Podczas uroczystej Gali transmitowanej na naszej antenie, nie tylko poznamy laureata Nagrody Dziennikarskiej, ale także usłyszymy koncert wspaniałej artystki Kingi Rataj z zespołem.

Kinga Rataj jest muzycznym odkryciem i niekwestionowaną królową fado, śpiewającą po polsku i portugalsku. Meu fado, czyli mój los, moje przeznaczenie, dlatego też dotykając duszy słuchacza podczas koncertów, śpiewa o utraconej miłości, tęsknocie za niespełnionym marzeniem, ale także o radości życia oraz wierze w dominację duszy i serca nad rozumem. W jej repertuarze znajdują się zarówno autorskie utwory, jak i oryginalne interpretacje pieśni czołowych wykonawców – m.in. królowej fado Amálii Rodrigues, czy Dulce Pontes. Dzięki jej koncertom można przeżyć niezapomniane chwile, przenieść się na moment do innego świata. Kinga często powtarza, że śpiew był w Niej od zawsze, odkąd tylko pamięta, a inspiracji wokalnych i muzycznych szuka niemal w każdym gatunku. Laureatka Festiwalu Twórczości Marka Grechuty KOROWÓD, dwukrotnie zwyciężyła w legendarnym konkursie „Śpiewać każdy może” w krakowskiej Rotundzie. Przełomem stał się rok 2006, w którym zdobyła Główną Nagrodę oraz Nagrodę Prezesa TVP za Najciekawszy Debiut na 42. Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. W tym samym roku zrodziła się fascynacja muzyką fado, językiem i kulturą Półwyspu Iberyjskiego. Zaowocowało to powstaniem koncertu, w którym klasyka fado miesza się z jazzem, tangiem i flamenco. Nieprzerwanie od 2010 roku koncert ten zachwyca publiczność w całej Polsce. Zainicjowała powstanie pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Fado w Grudziądzu, na którym wielokrotnie występowała. Swoim zamiłowaniem do Fado podzieliła się również w 8 edycji programu Must Be The Music gdzie wykonaniem As Meninas Dos Meus Olhos oczarowała zarówno jurorów jak i publiczność. W Fado prezentuje takie opanowanie języka portugalskiego, ze uważana jest za rodowitą Portugalkę, czym wprawiła w zachwyt licznie zebraną portugalską publiczność podczas Międzynarodowego Kongresu Luzytanistów Polskich w Krakowie. Nie uszło to uwadze entuzjastom i miłośnikom Fado na półwyspie iberyjskim. Artystka ze swoim koncertem została zaproszona na Festival Internacional de Fado de Catalunya / Inter-fado, a fragment nagrania jednego z koncertów otrzymał status „wideo tygodnia” na Portal do Fado — jednym z najważniejszych portali Fado w Portugalii. Została zaproszona do współpracy z Silesian Tango Quintet, z którym śpiewa tanga wielkiego Astora Piazzolli.

Gospodarzem wieczoru będzie Conrado Moreno. Zapraszamy przed radioodbiorniki we wtorek 14 listopada, po godz. 18:00. Transmisja Gali na stronie rdc.pl, na kanale RDC w serwisie Youtube oraz na Facebooku.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.



„Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

„Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury”