To prawdziwa historia? T. Gąssowski w RDC o inspiracji do stworzenia filmu „Wróbel”

Historię z filmu „Wróbel” napisało samo życie - reżyser Tomasz Gąssowski opowiadał w Polskim Radiu RDC o tym, co zainspirowało go do stworzenia filmu. Produkcję można zobaczyć w ramach trwającego przeglądu filmów kandydujących do Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2025. Pokaz odbędzie się w niedzielę w kinie Iluzjon.