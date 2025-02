Konkurs chopinowski coraz bliżej. A. Laskowski: trwają narodowe eliminacje do wielkiego święta

To narodowe eliminacje do wielkiego, jesiennego święta — mówił dr Aleksander Laskowski. W Filharmonii Narodowej w Warszawie do 9 lutego trwają przesłuchania w ramach 53. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina podkreślał na antenie Polskiego Radia RDC, że zwycięzca otrzyma przepustkę do słynnego, międzynarodowego konkursu.