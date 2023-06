Słuchowisko „Sidła” Radia dla Ciebie z nagrodami na 22. Festiwalu „Dwa Teatry” RDC 19.06.2023 20:12 „Sidła” – słuchowisko w reżyserii dyrektor literackiej Radia dla Ciebie Aleksandry Głogowskiej zdobyło dwie nagrody w prestiżowym konkursie 22. Festiwalu „Dwa Teatry – Zamość 2023”. Nagrodę za pierwszoplanową rolę męską otrzymał Bartłomiej Topa. Słuchowisko na podstawie kryminału Grażyny Bacewicz zdobyło również nagrodę publiczności.

Nagroda za rolę męską i nagroda publiczności – słuchowisko „Sidła” w reżyserii dyrektor literackiej RDC Aleksandry Głogowskiej zostało wyróżnione na 22. Festiwalu „Dwa Teatry – Zamość 2023”.

W zwycięską rolę męską – detektywa Decise – wcielił się Bartłomiej Topa, który rozwiązywał zagadkę zamordowania córki wpływowego Amerykanina.

– Dziękuję jury za docenienie kreacji Bartłomieja Topy. Dla mnie inspektor Decise to był właśnie Bartek. Cieszę się, że zgadzacie się ze mną. Z drugiej strony to też dowód na to, że nie popełniłam błędu, a jak wiemy, błędy reżyserskie są niewybaczalne. Bardzo dziękuję – powiedziała na rozdaniu nagród Aleksandra Głogowska, która odebrała nagrodę i imieniu aktora.

Adaptacji kryminału napisanego przez kompozytorkę Grażynę Bacewicz podjęła się nasza dyrektor literacka Aleksandra Głogowska.

W konkursie brały udział także inne nasze słuchowiska – „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza, a także trzy propozycje z cyklu „Gama i pasażerowie” w konkursie dziecięcym.

„Sidła” w Radiu dla Ciebie

Słuchowisko „Sidła” powstało na podstawie powieści Grażyny Bacewicz.

– Stworzyliśmy pięcioodcinkowy serial kryminalny, który jest adaptacją utworu jednej z najwybitniejszych polskich skrzypaczek – mówi Aleksandra Głogowska.

Powieść Bacewicz, której akcja rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych, została wydana nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w 2018 roku.

– Grażyna Bacewicz w sposób absolutnie naturalny posługuje się słowem. Jej teksty są błyskotliwe, wartkie i pobudzają wyobraźnię. Zupełnie jak jej muzyka! Kolorowa, dynamiczna, pisana z niezwykłym wyczuciem formy, pełna podskórnych napięć i wewnętrznego drive'u – podkreśla Daniel Cichy, dyrektor PWM.

„Sidła” to kryminał utrzymany w duchu prac takich mistrzów gatunku, jak Agatha Christie czy Georges Simenon. Akcja utworu rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych: pochodzący z Francji inspektor Decise prowadzi śledztwo w sprawie zamordowania córki wpływowego obywatela amerykańskiego miasteczka. „Ciało młodej kobiety zostaje znalezione na skwerze amerykańskiego miasta. Brak jakichkolwiek śladów popełnienia zbrodni zbija z tropu lokalną policję. Jeden mały element nie pasuje do układanki...” – czytamy. „Detektyw Decise, francuski imigrant, zaczyna śledztwo. Tropy, z którymi podąży, doprowadzą go do dawno zapomnianych tajemnic rodziny Hadów. Kto wpadnie w sidła? Następna ofiara, morderca czy detektyw?”.

– „Sidła” to kryminał w stylu dawnej telewizyjnej Kobry, w której królowała Agatha Christie, Joe Alex czy Zygmunt Zeydler-Zborowski. To książka, napisana prostym językiem, ale z bardzo sprawnie przeprowadzoną intrygą, wciągająca i momentami zaskakująca – dodaje Tadeusz Deszkiewicz, prezes Polskiego Radia RDC.

O twórczości literackiej Grażyny Bacewicz wiedziała rodzina, grono najbliższych przyjaciół oraz wąski krąg koneserów jej muzyki. Znany był fakt wydania tomu opowiadań „Znak szczególny”, chodziły słuchy o kilku nieukończonych powieściach. – I kiedy jakiś czas zastanawialiśmy się z córką i wnuczką kompozytorki, jak uczcić 110. rocznicę urodzin tej wybitnej postaci, przekazano mi listy oraz maszynopisy niepublikowanych opowiadań oraz kryminału „Sidła”. Lektura tego ostatniego pochłonęła mnie zupełnie i w ciągu jednego wieczora podjąłem decyzję o publikacji tego rarytasu. Bo oto ktoś, kogo znamy ze znakomitej muzyki, utworów na skrzypce solo, doskonałej kameralistyki i świetnych partytur orkiestrowych, pokazuje inną twarz, ciekawej osobowości literackiej – podkreśla Daniel Cichy, dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

W radiowej adaptacji utworu wystąpią wybitni polscy aktorzy. – W roli nieugiętego i piekielnie inteligentnego inspektora amerykańskiej policji usłyszą Państwo Bartłomieja Topę. Narratorem powieści jest aktor Teatru Wybrzeże, Mirosław Baka – mówi Głogowska.

– Cieszę się, że w słuchowisku występują tak wyjątkowi artyści. To dzięki nim tekst napisany ponad 54 lata temu wciąż jest żywy i tak bardzo prawdziwy. Puentą słuchowiska jest jego muzyka. Tu nie mogłam podjąć innej decyzji; słowom Grażyny Bacewicz towarzyszy jest muzyka, to ona – tak różna w różnych etapach twórczości kompozytorki – przewija się przez cały serial – dodaje.

W kryminale oprócz Bartłomieja Topy i Mirosława Baki usłyszą Państwo Martę Lipińską, Krzysztofa Kumora, Marcina Perchucia, Dorotę Landowską, Elżbietę Nagel, Marcina Przybylskiego, Krzysztofa Szczepaniaka, Magdalenę Kutę i Joannę Pach Żbikowską.

Realizacja akustyczna Macieja Kubery.

Słuchowisko wsparli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.