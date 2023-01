Co z tym życiem? Monodram Wiesława Komasy w RDC! RDC 05.01.2023 08:12 Wielki aktor wraca w wielkim stylu – monodram Wiesława Komasy „Różewiczogranie” już jutro na antenie RDC! Przedstawienie nagrane zostało w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej. To nie tylko popis sztuki aktorskiej, ale też przedstawienie skupione na tekście i widzu, choć oszczędne w środkach, to dogłębnie przejmujące w wyrazie.

Monodram „Rożewiczogranie” w wykonaniu Wiesława Komasy odbył się w grudniu. Na pokazie pojawiła się m.in. Małgorzata Kożuchowska. Aktorka nie kryła podekscytowania. – Jestem wzruszona i poruszona z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że jestem studentką Wiesława Komasy. Myślę, że ten powrót na scenę, dla niego niezwykle ważny, również dla mnie jest wielką radością i właściwie mam takie wrażenie, że niemożliwe stało się możliwe – powiedziała.

– Monodram to wymagająca forma – zauważyła Kożuchowska. – To jest coś najtrudniejszego w tym zawodzie, utrzymanie uwagi i koncentracji widzów w takiej formule jest niezwykle trudne. Wiesiu zrobił to w sposób jak zwykle charakterystyczny dla siebie, czyli niezwykły – dodała.

Aktorski kunszt Komasy doceniła również jego koleżanka po fachu Halina Rowicka. – Zastajemy Wiesia w świetnej formie, to jest ta klasa. Kto jak kto, ale Wiesław ma świetne słowo, świetną artykulację, bawi się emocjami. Jest znakomity – powiedziała.

– Wybór takiego, a nie innego poety nie był przypadkowy – uważa Kożuchowska. – Trudno Różewiczowi powiedzieć te dwa najważniejsze w życiu słowa, takie dookreślające siebie: „jestem poetą”. Myślę, że Wiesław Komasa jest wielkim aktorem, ale jest też poetą – podkreśliła.

– W spektaklu postawione zostały wielkie pytania – powiedział z kolei muzyk Tadeusz Woźniak. – Prowadzi sam ze sobą dyskurs o wszystkim, co go może dotyczyć i co może dotyczyć samotnego człowieka, którym się okazał. Zadał sobie pytanie: „co z tym życiem?”, na które właściwie nie ma odpowiedzi – zauważył.

Monodram „Różewiczogranie” na antenie RDC w piątek 6 stycznia po g. 16:00.

