BohaterONy 2023. P. Gliński: Każda mądra wspólnota narodowa dba o swoją pamięć RDC 12.10.2023 20:31 Każda mądra wspólnota narodowa dba o swoją pamięć, o swoją tożsamość, a więc dba także o instytucje, które przywołują historię, bo od tego zależy siła duchowa i potencjał wspólnoty – powiedział w czwartek podczas gali Nagrody BohaterONy 2023 im. Powstańców Warszawskich szef MKiDN Piotr Gliński.

Minister kultury Piotr Gliński podczas gali wręczenia nagród BohaterOny 20232 (autor: Piotr Nowak/PAP)

W czwartkowy wieczór w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego odbywa się gala Nagrody BohaterONy 2023 im. Powstańców Warszawskich. W wydarzeniu uczestniczą m.in.: powstańcy warszawscy, członkowie Kapituły Nagrody i Komitetu Honorowego kampanii, przedstawiciele partnerów, rządu, instytucji, firm i ambasadorzy projektu.

Pamięć historyczna

Minister Gliński, który jest przewodniczącym Kapituły Nagrody, wskazał, że „każda mądra wspólnota narodowa dba o swoją pamięć, dba o swoją tożsamość, a więc dba także o instytucje, które przywołują historię, opowiadają o historii, dba o narrację historyczną, dba o swoją własną politykę historyczną, bo od tego zależy siła duchowa i potencjał wspólnoty do sprostania wyzwaniom, zwłaszcza w świecie współczesnym, bo jest ich wiele”.

Przypomniał, że pod koniec września na warszawskiej Cytadeli otwarty został gmach Muzeum Historii Polski. – To jest jedna z 300 inwestycji w obszarze pamięci, jakie w ostatnich latach udało nam się zrealizować, przede wszystkim muzea, które powstają, ponieważ były „białe plamy pamięci” nie instytucjonalizowane przez takie instytucje – zwrócił uwagę szef MKiDN.

Minister kultury @PiotrGlinski podczas Gali Nagrody @bohateron: Dwa tygodnie temu na warszawskiej #Cytadela otworzyliśmy nowy, wspaniały gmach @MuzHistPolski. To jest jedna z 300 inwestycji w obszarze pamięci, jakie w ciągu ostatnich 8 lat udało nam się zrealizować. Są to głównie… pic.twitter.com/ih2tTczbxd — Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (@kultura_gov_pl) October 12, 2023

Podkreślił, że „jest wiele ośrodków i instytucji, które dbają o to, żeby polska narracja historyczna nadrabiała trochę stracony czas, a w każdym razie wyrażała też siłę naszej wspólnoty narodowej, ale tego wszystkiego by nie było, gdyby nie oddolne akcje społeczne, gdyby nie wsparcie obywateli, gdyby nie inicjatywy, które są trudne do zaplanowania, są właśnie oddolne i spontaniczne”.

– Od ośmiu lat mamy jedną z największych akcji społecznych w Polsce, która jest związana z ideą BohaterON-ów, ideą która bezpośrednio odwołuje się do systemu wartości, do etosu powstańców warszawskich – mówił minister kultury.

Zwracając się do Powstańców Warszawskich, powiedział: – To państwo uczycie nas, kolejne pokolenia, a przede wszystkim naszą młodzież, tego etosu i tych prawdziwych wartości, które są niezbędne dla naszego narodu, dla naszej Ojczyzny, żeby trwała, mogła się rozwijać i żeby mogła także współcześnie podejmować wyzwania, które często są bardzo trudne.

Podziękował wszystkim, którzy buduję akcję „BohaterON – włącz historię!”. „Bo – jak mówił – ona imponuje swoją szerokością i swoją mądrością”.

Prof. Piotr Gliński wręczył również Nagrodę Specjalną BohaterON 2023 – jako wyraz uznania zasług za m.in. wybitne osiągnięcia w dokumentowaniu i upowszechnianiu prawdy o najnowszej historii Polski – otrzymał ją historyk, zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk.

Lista laureatów

Nagrodę BohaterON w kategorii „Instytucja” otrzymali:

Złoty BohaterON: Instytut Pamięci Narodowej,

Srebrny BohaterON: Muzeum Dom Rodziny Pileckich,

Brązowy BohaterON: Muzeum Emigracji,

Złoty BohaterON Publiczności: Muzeum Dom Rodziny Pileckich.

Nagrodę BohaterON w kategorii „Organizacja Non-Profit” otrzymali:

Złoty BohaterON: Fundacja Oczami Brata,

Srebrny BohaterON: Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”,

Brązowy BohaterON: Stowarzyszenie DZIEJE,

Złoty BohaterON Publiczności: Stowarzyszenie DZIEJE.

Nagrodę BohaterON w kategorii „Firma” otrzymali:

Złoty BohaterON: PGE Polska Grupa Energetyczna,

Srebrny BohaterON: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych,

Brązowy BohaterON: Movie Box | Historia bez Cenzury,

Złoty BohaterON Publiczności: Movie Box | Historia bez Cenzury.

Nagrodę BohaterON w kategorii „Nauczyciel” otrzymali:

Złoty BohaterON: Patrycja Karykowska,

Srebrny BohaterON: Marta Bejnar Bejnarowicz,

Brązowy BohaterON: Anita Plumińska-Mieloch,

Złoty BohaterON Publiczności: Jarosław Mikołajczyk.

Nagrodę BohaterON w kategorii „Osoba publiczna” otrzymali:

Złoty BohaterON: Ewa Błaszczyk,

Srebrny BohaterON: Jacek Bławut,

Brązowy BohaterON: Bracia Golec,

Złoty BohaterON Publiczności: Ewa Błaszczyk.

Nagrodę BohaterON w kategorii „Dziennikarz” otrzymali:

Złoty BohaterON: Małgorzata Ziętkiewicz,

Srebrny BohaterON: Marcin Bąk,

Brązowy BohaterON: Mariusz Kamiński,

Złoty BohaterON Publiczności: Małgorzata Ziętkiewicz.

Nagrodę BohaterON w kategorii „Pasjonat” otrzymali:

Złoty BohaterON: Bogdan Bednarczyk,

Srebrny BohaterON: Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Przysposobienia Wojskowego Kobiet,

Brązowy BohaterON: Joanna Jaworskai,

Złoty BohaterON Publiczności: Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Przysposobienia Wojskowego Kobiet.

Czytaj też: Cykl RDC „Śluby Profesorskie i Zemsta Literaturoznawców” w Roku Aleksandra Fredry