Beata Ścibakówna w RDC o pracy z Janem Englertem: nie sądzę, żeby ktokolwiek narzekał

Jeżeli chodzi o pracę z reżyserem Janem Englertem, to nie sądzę, żeby ktokolwiek narzekał – Beata Ścibakówna opowiadała w Polskim Radiu RDC o pracy nad spektaklem „Hamlet", który jest pożegnaniem dyrektora i reżysera ze sceną narodową w Warszawie. Aktorka wcieliła się w tym przedstawieniu w rolę Gertrudy.

Za nami premierowe pokazy „Hamleta” w reżyserii Jana Englerta w Teatrze Narodowym w Warszawie. To pożegnanie Englerta z tą sceną. W roli Gertrudy, matki Hamleta, obsadził swoją żonę Beatę Ścibakównę, a jego córka Helena gra Ofelię.

Beata Ścibakówna w rozmowie z Beatą Jewiarz w audycji „W rytmie kultury” podkreślała, że bardzo dobrze jej się pracowało z mężem.

– Ma pomysł na przedstawienie, ma pomysł na rolę dla aktorów. Jak to się mówi w naszym żargonie, stawia dobrze rolę. Jeżeli chodzi o pracę z reżyserem Janem Englertem, to nie sądzę, żeby ktokolwiek narzekał. Poza tym jest bardzo miły, atmosfera jest bezkonfliktowa, wręcz dowcipna i to też wpływa na jakość przedstawienia, ale też na relacje między ludźmi, którzy jednak przez kilka miesięcy pracują cały czas razem – wskazała.

Ścibakówna zdradziła na naszej antenie, jak wyglądała praca nad przedstawieniem z własną córką.

– My jesteśmy z Heleną bardzo uważne na siebie, ale i ja, i ona podeszłyśmy do tej pracy profesjonalnie. Była między nami niepisana umowa, gdzieś wzrokiem się porozumiewałyśmy, że nie dajemy sobie uwag. Patrzymy, przyglądamy się, ani ona mnie, ani tym bardziej ja jej, chociaż czasami kusiło, ale nie, traktowałyśmy siebie po prostu jako partnerki. Zresztą jesteśmy już teraz koleżankami z garderoby – mówiła.

Jan Englert wieńczy 28 sezonów swojej pracy artystycznej w Teatrze Narodowym przedstawieniem „Hamleta” – arcydramatu, z którym mierzył się już w ostatnim półwieczu parokrotnie, zarówno jako aktor, jak i reżyser.

W Teatrze Telewizji grał tytułową rolę w przedstawieniu przygotowanym w 1974 r. przez Gustawa Holoubka, w 1985 r. „Hamleta” reżyserował, a wiele lat później, w roku 2019, był Duchem ojca Hamleta w spektaklu w reżyserii Michała Kotańskiego.

W roli najnowszego Hamleta Englert obsadził studenta warszawskiej Akademii Teatralnej, 22-letniego Hugo Tarresa.

Od 1 września dyrektorem Teatru Narodowego będzie Jan Klata.

